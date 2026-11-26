UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasının 5. haftasının tamamlanmasının ardından Galatasaray ve Fenerbahçe’nin muhtemel play-off rakipleriyle ilgili dikkat çeken bir araştırma yayımlandı. Football Meets Data’nın projeksiyonunun yanı sıra Ülke Puanı tarafından gerçekleştirilen 10 bin simülasyonluk çalışma da iki ezeli rakibin karşılaşma ihtimalini ortaya koydu.

GALATASARAY 14. SIRADA YER ALIYOR

Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında Aston Villa’yı 1-0 mağlup eden Galatasaray, puanını 9’a yükseltti. Geride kalan 5 karşılaşmada 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, lig sıralamasında 14. basamakta bulunuyor.

FENERBAHÇE 16. SIRADA

Fenerbahçe ise Londra’da oynanan mücadelede Shakhtar Donetsk’i 1-0 yenerek önemli bir galibiyete imza attı. Beş maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde eden sarı-lacivertliler, topladığı 8 puanla 16. sırada yer aldı.

İKİ EZELİ RAKİP EŞLEŞEBİLİR

Football Meets Data’nın projeksiyonuna göre Galatasaray’ın muhtemel rakipleri arasında Leipzig ve Fenerbahçe bulunuyor. Fenerbahçe için ise Aston Villa ve Galatasaray ihtimalleri öne çıkıyor. Böylece iki Türk temsilcisinin play-off turunda karşı karşıya gelme ihtimali gündeme geldi.

Ülke Puanı tarafından gerçekleştirilen 10 bin simülasyonluk araştırma da bu ihtimali destekleyen sonuçlar ortaya koydu. Çalışmaya göre Galatasaray ile Fenerbahçe'nin play-off aşamasında eşleşme olasılığı yüzde 4,6 olarak hesaplandı. Bu oran, iki takım arasındaki muhtemel eşleşmeyi listenin en yüksek 11. sırasına taşıdı.

GALATASARAY'IN EN OLASI RAKİPLERİ

Simülasyon sonuçlarına göre Galatasaray'ın play-off turunda karşılaşma ihtimalinin en yüksek olduğu takımlar ve oranları şöyle:

Porto: Yüzde 5,1

Atletico Madrid: Yüzde 4,7

Villarreal: Yüzde 4,7

Listenin zirvesinde yüzde 5,1'lik ihtimalle Galatasaray-Porto eşleşmesi yer aldı.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Fenerbahçe'nin olası play-off rakipleri arasında ise Atletico Madrid, Sporting ve Galatasaray öne çıktı. Simülasyonda belirlenen oranlar şu şekilde sıralandı: