Belçika, patates kızartmasının doğum yeri olmaktan gurur duyuyor ve bu alanda dünyadaki diğer ülkelere göre çok daha fazla ihracat yapıyor. Belçika'daki işlenmiş patates endüstrisi, normal şartlar altında yıllık 2 milyar eurodan fazla değere sahip. Ancak Covid-19 karantina uygulamaları, satışlara büyük zarar verdi. DW muhabiri Teri Schultz, Corona virüs krizi ışığında patates kızartması severlere yönelik viral olan “daha fazla patates kızartması yiyin“ çağrısının ayrıntılarını araştırdı.
Belçikalılara "daha fazla patates kızartması yiyin" çağrısı yapıldı. Koronavirüs önlemleri nedeniyle talebin azalması yüzünden 750 bin ton patates fazlası bulunuyor. Haziran ayına kadar hepsi bozulacak...
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