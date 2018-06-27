Belçim Bilgin o yoruma çok bozuldu! Sessiz kalmadı

Yılmaz Erdoğan, başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Bensu Soral, Demet Evgar, Ekin Türkmen ve Rıza Kocaoğlu’nun paylaştığı, Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filminin çekimlerine başladı.

Projenin klaketini Instagram’da paylaşan Yılmaz Erdoğan’a, ilk destek eşi Belçim Bilgin’den geldi.

Bir takipçisi paylaşımın altına ‘Karını oynatma ne olur ya.’ notunu düştü.

Öğretmen olan takipçiye Belçim Bilgin’den yanıt gecikmedi!

Bilgin; "Ne saygılı, ne tatlısın. Bir de çocuklarımızı mı teslim ediyoruz ellerine hoca?Memleketin iyi kalpli, güzel niyetli öğretmenlere ihtiyacı var. Ne olur onlardan biri ol, Bulanık sularda zaman kaybetme!” dedi.

2 milyon 618 bin 244 kiyi tarafından izlenen ilk filmden 14 yıl sonra gelen Organize İşler 2: Sazan Sarmalı'nın setinden ilk görüntüler Yılmaz Erdoğan tarafıdan sosyal medyadan paylaşıldı. Bensu Sorul'ın Beyoğlu evlendirme Dairesi'ndeki sahnesiyle başlayan filmin 4 Ocak 2019'da vizyona girmesi planlanıyor.



