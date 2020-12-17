Belediye Atletizm takımı Türkiye finallerinde

Kütahya Belediyespor bünyesinde Kulüplerarası Yıldızlar (U18) Bölgesel Kros Ligi’nde mücadele eden Atletizm takımı, ikinci olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Kütahya Belediyespor bünyesinde Bölgesel Kros Liginde ilimizi temsil eden Yıldızlar (U18) atletizm takımı ikinci oldu. Alınan bu başarı ile atletizm takımı 22 Aralık 2020 tarihinde Adana’da yapılacak Kulüplerarası U18 Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Kütahya Belediyespor Atletizm takımı, Türkiye finallerine sıkı antrenman programı ile hazırlanıyor.



