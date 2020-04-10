YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Belediye Başkanı Arı, çalışma alanlarında incelemelerde bulundu

Belediye Başkanı Arı, çalışma alanlarında incelemelerde bulundu

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 10.04.2020 09:54 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, devam eden altyapı çalışmalarında incelemelerde bulundu.2019 yılında gerçekleştirdiği çalışmalarla şehrin birçok noktasını sağlıklı altyapıya kavuşturarak sıcak asfalt ile konforlu bir ulaşım sağlayan Nevşehir Belediyesi, bu yılda altyapı ve sıcak asfalt atağını sürdürüyor.Bu kapsamda 2020 yılı başında tarihinin en büyük ihalesini gerçekleştiren Nevşehir Belediyesi, yıl içerisinde şehrin birçok noktasında altyapı yenileme, yaya kaldırımı, yeşil bant ve asfalt çalışması gerçekleştirilecek.Hazırlanan stratejik plan çerçevesinde belediye ekipleri ilk etapta 3 ayrı mahallede altyapı çalışmalarına başlarken, Belediye Başkanı Rasim Arı çalışmaları yakından takip ediyor.Beraberinde başkan yardımcıları ile birlikte altyapı çalışmalarının gerçekleştirildiği bölgelerde incelemelerde bulunan Arı, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler aldı.Bir yandan şehirde korona virüs tedbirleri kapsamında yoğun bir mesai harcayarak dezenfekte çalışmalarını sürdürürken planlanan altyapı çalışmalarını da gerçekleştirmek istediklerini kaydeden Arı, altyapı çalışmalarının sona ermesi ile birlikte hızlı bir şekilde sıcak asfalt serimine başlayacaklarını ifade etti.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, devam eden altyapı çalışmalarında incelemelerde bulundu.
2019 yılında gerçekleştirdiği çalışmalarla şehrin birçok noktasını sağlıklı altyapıya kavuşturarak sıcak asfalt ile konforlu bir ulaşım sağlayan Nevşehir Belediyesi, bu yılda altyapı ve sıcak asfalt atağını sürdürüyor.
Bu kapsamda 2020 yılı başında tarihinin en büyük ihalesini gerçekleştiren Nevşehir Belediyesi, yıl içerisinde şehrin birçok noktasında altyapı yenileme, yaya kaldırımı, yeşil bant ve asfalt çalışması gerçekleştirilecek.
Hazırlanan stratejik plan çerçevesinde belediye ekipleri ilk etapta 3 ayrı mahallede altyapı çalışmalarına başlarken, Belediye Başkanı Rasim Arı çalışmaları yakından takip ediyor.
Beraberinde başkan yardımcıları ile birlikte altyapı çalışmalarının gerçekleştirildiği bölgelerde incelemelerde bulunan Arı, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler aldı.
Bir yandan şehirde korona virüs tedbirleri kapsamında yoğun bir mesai harcayarak dezenfekte çalışmalarını sürdürürken planlanan altyapı çalışmalarını da gerçekleştirmek istediklerini kaydeden Arı, altyapı çalışmalarının sona ermesi ile birlikte hızlı bir şekilde sıcak asfalt serimine başlayacaklarını ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Ayrıldım' dedi ve o belgeyi yayınladı! 'Ayrıldım' dedi ve o belgeyi yayınladı!
87 yaşında! Koronavirüsü 1 haftada yendi 87 yaşında! Koronavirüsü 1 haftada yendi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Konya Büyükşehir’den sosyal yardım seferberliği

Konya Büyükşehir’den sosyal yardım seferberliği

Şehit ve gazi ailelerinden CHP’li Özel’e sert tepki

Şehit ve gazi ailelerinden CHP’li Özel’e sert tepki

Lüleburgaz’da üretilen maskeler sağlıkçılara teslim edildi

Lüleburgaz’da üretilen maskeler sağlıkçılara teslim edildi

Engelli vatandaşa 112 Acil Yardım Ekibi şefkati

Engelli vatandaşa 112 Acil Yardım Ekibi şefkati

Evden çıkamayan gencin pastası ayağına geldi

Evden çıkamayan gencin pastası ayağına geldi

Kaymakam sokak hayvanlarını besledi

Kaymakam sokak hayvanlarını besledi

Nevşehir Namaz Vakitleri 10 Nisan Cuma

İmsak
04:39
Sabah
06:05
Öğle
12:47
İkindi
16:26
Akşam
19:20
Yatsı
20:40

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler10 Nisan Cuma

Buket Eczanesi
Merkez
Gencer Eczanesi
Merkez
Papatya Eczanesi
Acigol
Meydan Eczanesi
Avanos
Yenı Eczanesi
Derinkuyu
Huzur Eczanesi
Gulsehir
Günes Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Nevşehir’de korona virüs seferberliği

Nevşehir’de korona virüs seferberliği

Kapadokya'da koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışması

Kapadokya'da koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.