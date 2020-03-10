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Belediye Başkanı Arı’ya ‘Pozitif Belediye Başkanı’ ödülü

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 10.03.2020 09:38 | Son Güncelleme

Radyo Evi Derneği (RADEV) tarafından düzenlenen “Türkiye’de Negatifi Pozitife Çevirenler 11.

Belediye Başkanı Arı’ya ‘Pozitif Belediye Başkanı’ ödülü

Radyo Evi Derneği (RADEV) tarafından düzenlenen “Türkiye’de Negatifi Pozitife Çevirenler 11. RADEV Artı Ödülleri” sahiplerini buldu. Törende, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’ya eğitime yaptığı katkılardan dolayı “Yılın Pozitif Belediye Başkanı” ödülü verildi.
RADEV tarafından “Türkiye’de Negatifi Pozitife Çevirenler” temasıyla düzenlenen “11. RADEV Artı Ödülleri” düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ankara Milli Kütüphane konferans salonunda düzenlenen törene kültür, sanat, iş, siyaset ve medya dünyasından birçok isim katıldı.
Çeşitli dallarda ödüllerin dağıtıldığı gecede eğitim alanında Yılın Pozitif Belediye Başkanı Ödülü, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’ya verildi.
Törende konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, “Şehrimizde iki tane hususta farkındalık oluşturabilmek için bahaneler arıyoruz. Onlardan bir tanesi ağaçlandırma ve fidan dikimi diğeri ise kitap ve eğitime katkı. Şehirde her yeni doğan çocuğumuz ve her vefat eden hemşehrimiz için ağaç dikiyoruz. Ayrıca şehrimizde yaşayan 115 bin vatandaşımızın her biri için de fidan dikiyoruz. Bu güne kadar bunun yaklaşık 17 bin adedini diktik. Bunun yanı sıra okula yeni başlayan yavrularımız için de fidan dikiyoruz. Yani her türlü bahane ile fidan dikimi gerçekleştiriyoruz. Beraberinde de kitap dağıtıyoruz. Belediyemizin sosyal medya hesaplarında yapılan çekilişlerle Türkiye’nin çeşitli illerindeki gençlerimizi kitapla buluşturuyoruz. Bu güne kadar 70 bin kitap dağıttık. Ayrıca lise son sınıf öğrencilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak ve hazırlanmış oldukları üniversite sınavlarında katkı sağlaması için ücretsiz soru bankası setleri dağıttık. Okullarımızdaki okuma seferberliklerine katkıda bulunarak binlerce öğrencimize çeşitli kitaplar hediye ettik. Son olarak ise çevre konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla ilkokullardaki çocuklarımıza çevre eğitim setleri dağıttık” dedi.

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