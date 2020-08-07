YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırşehir
  4. Belediye Başkanı Ekicioğlu, “Artan salgın vakalarına karşı tedbirleri arttırıyoruz”

Belediye Başkanı Ekicioğlu, “Artan salgın vakalarına karşı tedbirleri arttırıyoruz”

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 07.08.2020 14:52 | Son Güncelleme

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, son günlerde Kırşehir’de arttığı gözlenen korona virüs vakalarına karşı belediye olarak tedbirleri arttırdıklarını söyledi.Maske, mesafe ve hijyen kurallarına daha fazla hassasiyet gösterilmesi konusunda vatandaşları uyaran Belediye Başkanı Ekicioğlu, “Belediye olarak salgına karşın mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz.

Belediye Başkanı Ekicioğlu, “Artan salgın vakalarına karşı tedbirleri arttırıyoruz”

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, son günlerde Kırşehir’de arttığı gözlenen korona virüs vakalarına karşı belediye olarak tedbirleri arttırdıklarını söyledi.
Maske, mesafe ve hijyen kurallarına daha fazla hassasiyet gösterilmesi konusunda vatandaşları uyaran Belediye Başkanı Ekicioğlu, “Belediye olarak salgına karşın mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Alınan tedbirler kadar insanımızın da belirtilen kurallara uyması büyük önem taşımaktadır” dedi. Her bireyin kendi sağlığı kadar çevresindeki insanların da sağlıklarını korumada ısrarcı olması gerektiğini belirten Ekicioğlu, açıklamasında; “Kırşehir Belediyesi olarak korona virüse karşı pandemi sürecinin başından beri çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ancak ne yazık ki son günlerde Kırşehir’de, korona virüs vakalarında bir artış olduğu gözlemlenmektedir. Biz de Kırşehir Belediyesi olarak devam eden tedbir çalışmalarımızı arttırmış bulunmaktayız. Kıymetli hemşehrilerimizden özellikle maske, mesafe ve hijyen kurallarına daha fazla hassasiyet göstermelerini rica ediyorum” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Gizemli sevgili ortaya çıktı! Gizemli sevgili ortaya çıktı!
Kahramanmaraş'ta dehşet! Oğlu ve gelinini öldürdü Kahramanmaraş'ta dehşet! Oğlu ve gelinini öldürdü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Kayserispor’dan teşekkür mesajı

Kayserispor’dan teşekkür mesajı

Tellioğlu dualarla uğurlandı

Tellioğlu dualarla uğurlandı

Kayserispor Lung ve Sapunaru ile sözleşme imzalayacak

Kayserispor Lung ve Sapunaru ile sözleşme imzalayacak

Limon bahçesinde uyuşturucu ele geçirildi

Limon bahçesinde uyuşturucu ele geçirildi

Enver Cenk Kayserispor’a teşekkür etti

Enver Cenk Kayserispor’a teşekkür etti

Kırşehir Namaz Vakitleri 7 Ağustos Cuma

İmsak
04:06
Sabah
05:42
Öğle
12:54
İkindi
16:44
Akşam
19:56
Yatsı
21:26

Kırşehir Nöbetçi Eczaneler 7 Ağustos Cuma

Kent Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kırşehir Belediyesin’den kurban kesim yerleri açıklaması

Kırşehir Belediyesin’den kurban kesim yerleri açıklaması

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Kırşehir’de deprem

Kırşehir’de deprem

Kırşehir'de asker eğlencesi ve uğurlamasına kısıtlama getirildi

Kırşehir'de asker eğlencesi ve uğurlamasına kısıtlama getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.