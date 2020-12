Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; son günlerde ilçe kamuoyunda iptal olunan koruma amaçlı planlarla ilgili yapılan tartışmalara son noktayı Belediye Başkanı Mesut Ergin koydu.

İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya; Ayvalık’ın siyasi parti ilçe başkanları, oda başkanları, STK temsilcileri ve belediye meclis üyeleri katıldı.

Korona virüsü pandemisine karşı önlemlerin sıkı sıkıya uygulandığı toplantıda konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Ergin, “Ayvalık sahipsiz ve korumasız değildir. En başta da belirttiğimiz gibi yeni Koruma Amaçlı İmar Planlarını Ayvalık halkının iradesinin tecelli ettiği Ayvalık Belediye Meclisi yaparak, onaylayacaktır. Kimse merak etmesin, Ayvalık Belediye Meclisimiz Ayvalık halkının taleplerinin ve hassasiyetlerinin takipçisidir. Ayvalık her platformda ifade edildiği üzere Ayvalık’ın denizine, toprağına, ağacına, havasına sahip çıkmaya adanmış bir Ayvalık Belediyesi yönetimine ve her türlü kişisel ikbalden ve beklentiden uzak koşulsuz Ayvalık’ı seven ve korumayı şiar edinmiş çevreci insanlara da sahiptir. Belediyemiz tarafından hazırlanacak olan koruma amaçlı imar planları ile kentimizin sahip olduğu doğal, tarihi, kentsel ve kültürel tüm değerlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacak kararlar üretilecektir” dedi.

“Zeytin yasası ile getirilen hükümler yerli yerinde”

Kamuoyunda gerçek durumu izahtan uzak bir takım algı oluşturma çabaları ile verilmek istenen kanaatin aksine mahkeme kararı ile iptal edilen planların sadece kentsel sit alanlarında üretilmiş olan planları kapsadığını hatırlatan Başkan Ergin, kentin diğer bölümlerinde bulunan planların halen yürürlükte olduğunu söyledi.

Başkan Ergin, “Mahkeme kararı sadece koruma amaçlı imar planlarını iptal etmiş olup Ayvalık ilçemizde var olan koruma statüleri halen devam etmektedir. Bu kapsamda Ayvalık adaları tabiat parkı, doğal sit koruma alanları, kentsel sit alanları, arkeolojik sit alanlarına ait sınırlar halen yürürlüktedir. Zeytin Yasası ile getirilen koruma hükümleri de yerli yerinde durmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Hukuki süreç devam ediyor”

Danıştay 6. Daire Başkanlığı’nın 2019/12542 esas sayılı dosyası ve Balıkesir 1. İdare Mahkemesi’nde 2020/1051 esasına kayıtlı davada hukuki sürecin devam ettiğinin altını çizen Başkan Ergin, koruma amaçlı planlarına esas olmak üzere 1/5000’lik planların onaylanması ve 1/1000’lik planların hazırlanması için çalışmalara başladıklarını hatırlattı.

Halihazırda Ayvalık Kentsel sit içinde geçerli planın iptali nedeniyle Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun geçiş dönemi uygulama koşulları doğrultusunda işlem yaptığını ifade eden Başkan Ergin, bu konuların Ekim ayı meclis toplantısında gündeme getirildiğini söyledi. 1990 yılında yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun olarak imar planının Belediye’nin 19/04/1990 tarihli 470 sayılı Meclis Kararı ile onaylanarak kesinlik kazanmış olduğunu vurgulayan Ergin, 1990 tarihinde 1/5000 ölçekli nazım imar planının bulunması konusunda yasal düzenlemenin bulunmadığın ve kanunların geriye yürüyemeyeceğini hatırlattı.

“Konu idare mahkemesinde”

Danıştay’a yapılan itiraz ve kanun yoluna başvuru süreci sonuçlanmadan, Balıkesir Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 26/08/2020 tarihli 2161 sayılı kararı ile Balıkesir İdare Mahkemesi’nin kararını gerekçe gösterdiğini belirten Ergin, “Ayvalık Merkez Koruma Amaçlı İmar Planları, Alibey Adası Koruma Amaçlı İmar Planları ile Sefa-Çamlık Koruma Amaçlı İmar Planlarının tamamının iptal edildiği şeklinde hatalı bir karar verdi. Bu karara karşı da tavzih (kararın açıklanması) ve temyiz talebinde bulunduğumuzu, dosyanın henüz kesinleşmediği, kurulun sadece tescilli binalar için proje onay yetkisinin olduğu, bunun dışında kalan inşaatlara ilişkin proje onay yetkisinin Ayvalık Belediyesi’nde olması gerektiği” gerekçeleriyle Balıkesir Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 26/08/2020 tarihli 2161 sayılı kararına karşı da Koruma Yüksek Kurulu’na karşı itiraz başvurumuzu 21/09/2020 tarihinde yaptık. Yüksek Kurul tarafından talebin reddine dair verilen karara karşı bu kez Balıkesir 1. İdare Mahkemesinin 2020/1051 Esasına kayıtlı dava açılmıştır. Hukuki süreç devam etmektedir” diye konuştu.

“Geçiş dönemi koruma esasları oluşturuldu”

Oluşan hukuki durum nedeniyle kamuoyunun eksik ya da yanlış bilgilenmesini önlemek amacıyla gerçek durumu bir kez daha açıklama zorunluluğu doğduğunu vurgulayan Başkan Ergin şöyle devam etti:

“Her şeyden önce, kentsel sit alanlarında koruma amaçlı imar planı hazırlama ve onama yetkisi yürürlükteki mevzuatlarla Ayvalık Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi Meclislerinin yetkisindedir. Koruma alanlarında planların mahkeme kararı ile iptal edilmesi ile plansız kalan alanlarda geçiş dönemi kararları çerçevesinde yürütülmek zorundadır. Başlangıçta kurulun dar mahiyette bir geçiş hükmü ile süreci geçirme yönündeki düşüncesi Belediye’nin ısrarı ile iptal edilen plan notlarına paralel ve detaylı “Geçiş dönemi Koruma esasları ve Kullanma Şartları” oluşturuldu.”