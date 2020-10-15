Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı korona virüse yakalandı

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı’nın, yapılan korona virüs testinin pozitif çıktı.

Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, eşi ve çocukları korona virüsüne yakalandığı öğrenildi. Turanlı ailesi evde karantinaya alınırken Belediye Başkanı Yusuf Turanlı’ın dün gece tedbir amaçlı Kahta Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı öğrenildi. Korona virüsüne yakalandığını sosyal medya hesabından duyuran Başkan Turanlı, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Başkan Turanlı sosyal medya hesabında, “Dün gece ani gerçekleşen şikayetlerim doğrultusunda hastane ortamında yapılan tetkiklerim neticesinde COVID-19 test sonucumun pozitif olduğunu öğrendik. Sağlık durumum an itibariyle hamdolsun iyidir. Tedavim bugün bu aşamada doktor gözetiminde hastanede devam edecektir. Dualarınıza ve iyi dileklerinize ihtiyacım var. Bu ve benzeri hastalıklara maruz kalan tüm dostlarımıza ve milletimizin her bir ferdine Rabbimizden acil şifalar dilerim" ifadelerine yer verdi

