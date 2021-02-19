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Belediye Başkanı İnal, tarım toplantısına katıldı

19.02.2021 09:38 | Son Güncelleme:
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Belediye Başkanı İnal, tarım toplantısına katıldı

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, bölge tarımını konuşmak üzere Tavas Belediye Başkanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya katıldı.Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal ilçede ve bölgede ortak tarım projeleri yürütmek adına Kale, Tavas ve Beyağaç Belediye Başkanları ile Ziraat Odası Başkanları’nın da katıldığı toplantıya katıldı.

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, bölge tarımını konuşmak üzere Tavas Belediye Başkanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya katıldı.
Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal ilçede ve bölgede ortak tarım projeleri yürütmek adına Kale, Tavas ve Beyağaç Belediye Başkanları ile Ziraat Odası Başkanları’nın da katıldığı toplantıya katıldı. Toplantıda üreticiye ve tarım çalışanlarına daha iyi ve daha verimli projeler sunmak adına bir araya geldiklerini ifade eden Başkan İnal, “Çiftçilerimize daha fazla kazanç sağlayacak alternatif ürün çalışmaları hakkında fikir alış verişinde bulunduk. Ev sahipliğinden dolayı Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık ve Ziraat Odası Başkanı Süleyman Tozlukoğlu’na teşekkür ediyorum. Bu toplantıda bölgemizde ve özellikle Karacasu’da üretimi gerçekleşen ürünler konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Pandemi dolayısı ile kısıtlı sayıda katılım olan toplantımızı önümüzdeki süreçte milletvekillerimiz ve çiftçilerimizin katılacağı daha geniş kapsamlı bir şekilde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Cumhurbaşkanımızın ‘Siz üretin arkanızda dağlar gibi biz varız’ sözlerine istinaden bölgemizde alternatif olarak neler üretebilir ve çiftçimize nasıl daha fazla kazanç sağlayabiliriz düşüncesi ile toplantıda yer aldık. İnşallah verimli geçen bu toplantıyı sık sık gerçekleştirir ve çiftçilerimizin cebine daha fazla para girmesini sağlarız” dedi.
Toplantıya Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık, Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç, Beyağaç Belediye Başkanı Mustafa Akçay ve ziraat odası başkanları katıldı.

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