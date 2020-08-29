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Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay’ın 30 Ağustos Zafer bayramı mesajı

BİTLİS HABERLERİ  | 29.08.2020 13:49 | Son Güncelleme

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98.

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay’ın 30 Ağustos Zafer bayramı mesajı

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Büyük Zafer’in Türk milleti için kurtuluş ve kahramanlık destanı olduğunu vurgulayan Tanğlay, mesajında şu ifadeleri kullandı, "Şanlı Tarihimizin emsalsiz zaferlerinden birisi olan ve aziz milletimizin kaderini değiştiren 30 Ağustos Zaferi ile milletimiz asla yenilmeyeceğini göstermiş, büyük önder Atatürk’ün başlattığı bağımsızlık hareketini başarıya ulaştırmış, Cumhuriyetimizin kurulmasının da yolunu açmıştır. Bizler de bugün aziz milletimizin bağımsızlık yolunda gösterdiği azim ve kararlılığın dünyaya ilan edildiği büyük zaferin 98. yıl dönümünü bütün bir millet olarak kutlamanın mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, 26 Ağustos’ta başlayan ve 30 Ağustos 1922’de tarihe altın harflerle yazılan bu eşsiz zafer, Türk milletinin bağımsızlık uğruna ortaya koyduğu azim ve kararlılığı tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Başkomutanlık Meydan Muhaberesi ile vatan topraklarımız düşman istilâsından kurtarılmış, milletimiz, hürriyet ve bağımsızlığını dünyaya ilan etmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle, 30 Ağustos Zafer Bayramının 98. yılını en içten duygularla kutluyor; İstiklâl mücadelemizin önderi, Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerine yer verdi.

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