Belediye Başkanı Şahin,"Kimsenin orada söz söylemeye hakkı yoktur"

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan ve geçtiğimiz yıllarda Bilecik Belediyesine tahsis edilen ve İl Özel İdare tarafından yıkılmak istenen Pelitözü Gölpark Seyir Terası tesisi hakkında açıklamalarda bulunarak, " Her tür hak Bilecik belediyesinindir başka kimsenin orada söz söylemeye hakkı yoktur" dedi.

Başkan Şahin, kentteki gazetecilere yaptığı açıklamada, "Baktık ahşaplar kurumuş ve orayı da birisi kiralamak istedi. Ahşabı ahşapla güçlendiremezsiniz çelik taşıyıcılarla güçlendirdik ve tabi insanlar çıkacaklar oraya. Böyle bir dönüşüm projesiyle tam yap işlet devret değil ama şartlı kiralama böyle yaparsan buraya bu kirada oturabilirsin şeklinde birilerine kiraya verdik. Ondan sonra onlar bu olay olmadan önce tuğla da örmüşler biz durdurduk ve çelik ile cam kullanacaksın sadece dedik. Biz oraya düzgün gerçek seyir terasına dönüştürüyoruz çünkü adı seyir terası" dedi.

“O dönem belediye şimdi milletvekili olan Selim Yağcı, belediye yararına çok sağlam bir protokol yapmış"

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, İl Özel İdaresi Pelitözü Gölpark Seyir Teras’ın protokole aykırı işlem yapılıyor diye yıkmak için işletmenin kapısına dayandıklarını anlatarak, "Birincisi mücavir alanda belediye dışında hiçbir güç yıkım yapamaz. Her tür hak Bilecik belediyesinindir başka kimsenin orada söz söylemeye hakkı yoktur. İkincisi protokole aykırı değil protokolde eğer sadece yeni bir bina yapacaksak onu karşılıklı anlaşmayla yapabilirsiniz yazıyor ama var olan binaların bakımı ve onarımı tam tersi bizim sorumluluğumuza atılmış sözleşmede. Sağ olsun Selim Yağcı, belediye yararına çok sağlam bir protokol yapmış ve her şey belediye yararına orada. Pek hukuksal açık bırakmamış yani. Benim esasım kamu yararınadır ve hiçbir kimse de beni engelleyemez. Ahşaplar bakımsızlıktan kuruduğu için ben insan çıkartamam onun üzerine mecburen çelik güçlendirme yapıyorum" dedi.

“Bir talimatla oy kullanan halkın temsilcilerini kabul etmiyorum ben"

Yıkım kararını yargıya taşımaları ve öyle bir hakları varsa da o yeri yıksınlar diyen Başkan Şahin, "Taşıyıcı niteliğini yitirmiş bir binayı tadilatla ilgili ben sorumluyum protokolde de zaten. Görevimi yapıyorum ben orada. Biz Bilecik’in yararına olan her şeyi yapacağız. Buradaki geçici bürokratlar değil halkın seçtiği biziz bir şeyler yapacak. Belirli bürokratlar hükümete yaranmak için CHP’li belediyeye engeller çıkartıyoruz diyerek bir puan elde etmek istiyorlar. Bilecik halkının oylarıyla seçtiği meclis üyeleri özellikle il genel meclisi üyeleri talimatla oy kullanıyorlar. Hiçbiri Bilecik’in artısına mı eksisine mi belli değil. Önemli olan bu şehrin artılarıdır. Bir talimatla oy kullanan halkın temsilcilerini kabul etmiyorum ben.

“Kuru gürültü yapmasınlar"

Haziran ayı Belediye Meclisi toplantısında, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses ile AK Parti Grup Sözcüsü Çetin Kaya arasında yaşanan olaylara değinen Başkan Şahin, sözlerine şöyle devam etti;

"Meclis toplantısı esnasında olan bir şey değil ben ara verdiğim sırada olmuş sanırım. Gerçekten meclis salonu içinde bulunan odamdaydım. Çünkü hararet artınca ben mola verdim. Meclislerde canlı yayın yapıyorsanız ara verdiğinde kesmek zorundasınız ya da özel bir gündem dışı bir şey konuşacaksanız meclisi kapatırsınız ve öyle konuşursunuz. O arada ama ses kayıtları kesilmemiş diyorlar. Ahmet beyin söylediği iddia edilen ’Elin Sinoplusu gelmiş ahkam kesiyor’ cümlesini ben duymadım. Bizim meclisimizde her parti temsil ediliyor. Bırakın benim Meclis Başkanı olmamı iki kişi konuşurken söz kesmek adab-ı muaşeret kurallarına aykırıdır. Bundan önce neden böyle bir tartışma çıkmadı da bu Mecliste çıktı, bundan önceki Meclislerde Çetin bey benim sözümü hiç kesmiyordu, yine çok konuşuyordu, bende ona söz veriyordum. İlk kez benim sözümü kesti, sözümü kestiği için uyarıda bulundum, bu dediğim gibi adab-ı muaşeret kuralıdır. Canlı yayında var, açıp izlesinler, kuru gürültü yapmasınlar, insanları yalan yanlış şeylerle töhmet altında bırakmasınlar, böyle şeyler olmaz, Meclis burası, kuru gürültü yapmasınlar" dedi.

"Muharrem Tüfekçioğlu muhtemelen onun düzeltmesini de yapacaktır"

CHP Belediye Meclis üyesi Muharrem Tüfekçioğlu’nun sosyal medya hesabından Ahmet Gürses’in söylediği iddia edilen cümle ile ilgili yaptığı paylaşımı değerlendiren Başkan Şahin, "Yaptığı yorumdan Ahmet bey de söz etti. Eksik bilgilendirmeden dolayıdır muhtemelen Muharrem Tüfekçioğlu bey öğle bir yorum yaptı ve onun düzeltmesini de yapacaktır. Muharrem bey bizim hepimizin gayet uyumlu çalıştığımız arkadaşlardır. Ahmet be ile görüştükten sonra ilgili tekzibini yapacaktır yani” dedi.



