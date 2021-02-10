Belediye Başkanı Savran’dan Engelliler ve Yaşlılar Derneğine ziyaret

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Engelliler ve Yaşlılar Derneği’ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Engelliler ve Yaşlılar Derneği ziyaretinde dernek başkanı ve Avrupa Eğitim Kültür ve Sağlık Federasyonu Nevşehir İl Temsilcisi Mehmet Karadaş ve dernek yöneticileri ile bir araya geldi.

Başkan Yardımcısı Mustafa Alevli’nin de katıldığı ziyarette bir süre dernek yöneticileri ile sohbet eden Savran, derneğin faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.

Başkan Savran, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da engellilere yönelik hizmet veren STK’lar ile kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde çalışacaklarını ve her türlü desteği vereceklerini kaydetti.

Son dönemde tüm Türkiye’de olduğu gibi Nevşehir’de de engellilerin önündeki engelleri kaldırma noktasında çok önemli çalışmalara imza atıldığını vurgulayan Savran, bu konuda tüm Türkiye’ye örnek olacak uygulamaları hayata geçireceklerini kaydetti.

Dernek Başkanı Karadaş’ta ziyaretten duydukları mutluluğu dile getirerek Başkan Savran’a teşekkür edip yeni görevinde başarılar diledi. Savran, daha sonra Afrin Gazisi Zeki Didinmez ve dernek yöneticileri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.



