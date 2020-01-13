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  4. Belediye Başkanı Sayan, Ağrı'da hizmete giren otobüsleri şehir turuyla tanıttı

Belediye Başkanı Sayan, Ağrı'da hizmete giren otobüsleri şehir turuyla tanıttı

AĞRI HABERLERİ  | 13.01.2020 15:27 | Son Güncelleme

Belediye Başkanı Sayan, Ağrı'da hizmete giren otobüsleri şehir turuyla tanıttı

Ağrı Belediyesince kentte ulaşımın rahatlaması ve halkın konforlu yolculuk yapmasının sağlanması amacıyla 20 yeni otobüs daha hizmete sunuldu.

Kentte şehir içi ulaşımda kullanılacak otobüslerin hizmete girmesi nedeniyle düzenlenen törende, 20 otobüs konvoy halinde getirildikleri Ağrı Devlet Hastanesi yakınındaki alanda halka tanıtıldı.

Bir otobüsün şoför koltuğuna geçen Belediye Başkanı Savcı Sayan, diğer otobüslerle oluşturulan konvoyla şehir turu attı.

Daha sonra Sayan, gazetecilere yaptığı açıklamada, göreve halka hizmetkar olmak için geldiklerini söyledi.

"Millete hizmet için devrim yapacağız" sözünü tutmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Sayan, "Hizmetkarlık milletin içine girip onların dertleriyle dertlenmektir, hizmet etmektir. Biz de bunu şiar edindik. Göreve başladığımız günden bugüne kadar kendi ilimize sürekli yenilikler getirmeye çalışıyoruz. 100'e yakın minibüsümüzle halkımızın hizmetine girdik. Bugün de 20 yeni otobüsümüzle halkımızın hizmetine başladık. Ağrı için doğunun yıldızı olacak demiştik, gerçekten öyle olacak ve olmaya da devam edecek. Hatta biz çıtayı bugün yükseltiyoruz. 81 vilayetin parlayan yıldızı Ağrı olacak. Bu konuda iddialıyız, büyükşehirlerle yarışıyoruz." diye konuştu.

Sayan, Ağrı'da şehir içi ulaşıma zam yapılmadığına dikkati çekerek kentte ulaşım hizmetlerinin fiyatının uygun olduğunu belirtti.

Yakında "öğretmenbüs" uygulamasını başlatacaklarını dile getiren Sayan, sözlerini şöyle bitirdi:

"Biz halkımıza hizmet için varız, kar için çalışmıyoruz, zarar etmeyeceğiz ama aşırı karlardan kaçacağız. Amacımız kar etmek değil, halka hizmet etmek. Sosyal devlet, sosyal belediyecilik budur. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi 'gönül belediyeciliği, hizmet belediyeciliği' anlayışına sahibiz. Ağrı bunu başaracak. Bu, inşallah bütün illere de örnek olacaktır. İstanbul ulaşım fiyatını yüzde 50 daha artırsın. 'Her şey çok güzel olacak' demişti. Biz öyle bir iddiada bulunmamıştık. Güzel şeyler yapacağız demiştik ve yapmaya başladık. Onlar her şeyi berbat etmeye başladılar. Takdir halkın."

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı Otobüs Savcı Sayan

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