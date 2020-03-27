Belediye başkanının telefonuna gelen mesajla yatalak kadının ihtiyaçları karşılandı

Ekipler, ilçe sakinlerinin bildirdiği muhtaç yaşlıları evlerinde ziyaret ederek, gıda kolilerini teslim ediyor. İhtiyaçları yerinde tespit edilen yaşlı ve muhtaç vatandaşların, ev temizliğinden kişisel bakımlarına kadar tüm talepleri karşılanıyor.

Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu da ilçe sakinlerine, çevresinde maddi sıkıntısı olan, bakacak kimsesi bulunmayan 65 yaş ve üstü yaşlıların bildirilmesi için cep telefonu numarasını verdi.

Bağlar Belediyesi ekipleri, İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yayınlanan genelge kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik hastaların dışarı çıkmalarının sınırlandırılmasının ardından, ihtiyaç sahiplerinin taleplerini karşılıyor.

Belediye Başkanı Beyoğlu'nun telefonuna gelen bir mesaj üzerine ekipler harekete geçti.

Ekipler, Kaynartepe Mahallesinde yaşayan, eşini 7 yıl önce kaybeden, kimsesiz ve yatalak 75 yaşındaki Nefise İçli'ye yardım eli uzattı.

İçli'yi evinde ziyaret ederek, gıda yardımı yapan ekipler, yaşlı kadının diğer ihtiyaçlarını da belirledi.

- "Koronavirüs dayanışmayı ön planda tutmamız gerektiğini öğretecek"

Zabıta memuru Havva Alkan, koronavirüs nedeniyle dışarıya çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştıklarını söyledi.

Ziyaret ettikleri evlerde hijyen kurallarına özen gösterdiklerini ifade eden Alkan, İçli ile yaptıkları görüşmede çocuklarının olmadığını ve eşinin de vefat ettiğini öğrendiklerini aktardı.

İçli'nin tüm ihtiyaçlarını karşılayacaklarını dile getiren Alkan, "Nefise teyze ile konuşurken kendi anne ve babamı göz önünde bulundurdum. Duygusal açıdan tarif edilemez bir durum. Bu koronavirüs, bize dayanışmayı, yardımlaşmayı daha çok ön planda tutmamız gerektiğini de öğretecek." ifadelerini kullandı.

Yaşlı kadın da ekiptekilere, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

