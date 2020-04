Belediye Başkanları Özal ve Fendoğlu’nu andı

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Belediyesi eski Başkanlarından ve Malatya eski milletvekillerinden Hamit Fendoğlu’nun şehadetinin 42. yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Ülkemizde siyasi istikrarsızlık ve iç karışıklık için dün olduğu gibi bugünde bazı şer odakları haince ve alçakça terör eylemleri yapmaktadır. Bu kapsamda birçok vatan evladı şehit olmuştur. Bunlardan biride gelini ve iki torunu ile birlikte bombalı bir saldırı sonucu vefat eden merhum Hamit Fendoğlu’dur. Hamit Fendoğlu, Türk siyasetine mertliği ile damga vurmuştur. Halkımızın kalbinde müstesna bir yer edinen Malatya eski milletvekili ve Malatya Belediyesi eski Başkanımız Hamit Fendoğlu’nu ve olayda hayatını kaybeden yakınlarını rahmetle anıyor, haince yapılan saldırıyı bir kez daha lanetliyoruz” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 8.Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile Malatya eski Milletvekillerinden ve Belediye Başkanlarından Hamit Fendoğlu’nun milletin gönlünde müstesna bir yere sahip olduklarını bildirdi.

Çınar, “Malatyalı olmalarından her zaman iftihar duyduğumuz, gönüllerindeki memleket ve millet aşkıyla aziz milletimizin gönlünde müstesna bir sahip olan 8.Cumhurbaşkanımız Turgut Özal ile Malatya eski Milletvekillerinden ve Belediye Başkanlarından Hamit Fendoğlu’nu öncelikle rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. Ülkemize bürokrat, Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak hizmet eden Rahmetli Turgut Özal, hayatının tamamını Türkiye’mizin her alanda ilerlemesi ve büyümesine adayan, kısa zamanda hayata geçirdiği reformlarla herkesin özgürce yaşayacağı modern ve çağdaş bir Türkiye için mücadele etmiştir. Demokrat ve ileriyi düşünen, her kesimden insanın sevgisi ve saygısını kazanan Rahmetli Turgut Özal, ülkemizde ki köklü değişimlerin ve yeniliklerin ilk adımı atan, hayata geçirdiği yatırımlar ve değişimlerle halkımızın yüreğinde çok özel bir yere sahiptir. Malatyalı olmasından ayrıca kıvanç duyduğumuz 8.Cumhurbaşkanımız, Hemşehrimiz Turgut Özal’ı aramızdan ayrılışının 27. Yıldönümünde rahmet ve saygıyla anıyor, başta ailesi olmak üzere aziz milletimize ve tüm Malatyalı hemşehrilerimize başsağlığı diliyorum. Rahmetli Turgut Özal gibi Malatyalı olmasından her zaman gurur duyduğumuz eski Milletvekillerimizden ve Belediye Başkanlarımızdan Hamit Fendoğlu’da, gönlündeki memleket ve bayrak sevdasıyla cesaretli bir siyasetçi ve devlet adamı olarak kentimize ve ülkemize hizmet etmiştir. 17 Nisan 1978 yılında evine gönderilen bombalı paketin patlaması sonrasında gelini ve iki torunuyla hayatını kaybeden eski Milletvekillerimizden ve eski Belediye Başkanlarımızdan Rahmetli Hamit Fendoğlu, cesur ve cesaretli yapısı ile hafızalarda yer edinmiştir. Hamit Fendoğlu ile gelini ve iki torununu 42.ölüm yıldönümünde rahmet ve saygıyla yad ediyorum” ifadelerine yer verdi.