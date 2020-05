Belediye belgeli işletmelere covıd-19 akreditasyonu geliyor

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, mayıs ayı sonunda başlaması beklenen iç turizm hareketliliği öncesinde, Bodrum’daki Belediye belgeli tüm tesis ve işletmeler için “Güvenli Alan” akreditasyon programı başlatıyor. Buna göre; Belediye tarafından belirlenen hijyen kriterlerine uygun düzenlemeleri yapan işyerlerine, “Korona Akreditasyonu” verilecek.

Bodrum’da normalleşme sürecini adım adım başlatacaklarını belirten Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilk etapta açılması düşünülen işyerleri için gerekli tedbirleri alacaklarını kaydetti. Yaşanan kriz sonrası her sektörde alışveriş alışkanlıklarının değişeceğine dikkat çeken Başkan Aras, “Bu değişim döneminde önceliğimiz halk sağlığını korumak olacak. Bunun için de işyerlerinin belirlenen hijyen standartlarına uyması büyük önem taşıyor. Bakanlık, turizm tesisleri için sertifikasyon sistemini hayata geçirirken, biz de Belediye olarak ruhsat verdiğimiz tüm işletmelere yönelik bir denetim mekanizması uygulayacağız. Bu sistemle, açılacak her işletmenin temizlik ve hijyen protokollerine uyduğundan emin olacağız” dedi.

Güvenli ve sağlıklı turizm için hazırlanacak akreditasyon belgesinin kriterlerinin birkaç gün içinde duyurulacağını belirten Başkan Aras, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Bu belge için bir takım şartların yerine getirilmesi gerekecek. Örneğin, mutfak ve servis alanlarının hijyeni, müşterilerin hijyen malzemelerine erişimi ve personelin düzenli sağlık kontrolünün sağlanması, ortak alanların sosyal mesafeye uygun düzenlenmesi, her işyerinde standartlara uygun malzeme kullanılması gibi hususlarda kriterler belirlenecek. Hiçbir işyerinde kalabalıkların oluşmasına yol açacak uygulamalara izin verilmeyecek. Bu kriterlere uygun olan işletmelere akreditasyon belgesi verilecek ve bu işyerleri ekiplerimiz tarafından düzenli olarak denetime tabi tutulacak.”

Mayıs sonunda yerli turizm hareketliliğinin yavaş yavaş başlayacağını söyleyen Aras, “Gelen misafirlerimizin kendilerini evlerindeki kadar güvende hissetmesi için çaba sarf edeceğiz. Bir taraftan halk sağlığını korurken, diğer taraftan esnafımızın faaliyetini sürdürmesine yardımcı olacağız. Tedbiri asla elden bırakmayacağız.” diye konuştu.