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Belediye binasına Azerbaycan ve Türk bayrakları asıldı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 16.10.2020 11:29 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde belediye binasına Azerbaycan ve Türk bayrakları asılarak, Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını geri almak için yaptığı mücadeleye destek verildi.Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, ’’Azerbaycan ile bizler iki devlet bir milletiz.

Belediye binasına Azerbaycan ve Türk bayrakları asıldı

Kütahya’nın Emet ilçesinde belediye binasına Azerbaycan ve Türk bayrakları asılarak, Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını geri almak için yaptığı mücadeleye destek verildi.
Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, ’’Azerbaycan ile bizler iki devlet bir milletiz. Kardeş ülke Azerbaycan’ın, Ermenistan ile haklı mücadelesinde sonuna kadar yanlarındayız. Dost ve kardeş ülke Azerbaycan’a karşı yapılan hain saldırıları şiddetle kınıyoruz. Saldırılarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Devlet ve millet olarak dün olduğu gibi bugünde kardeş ülke Azerbaycan’ın daima yanındayız" dedi.

Belediye binasına Azerbaycan ve Türk bayrakları asıldı

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