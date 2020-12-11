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Belediye ekipleri ağaçları buduyor

ADIYAMAN HABERLERİ  | 11.12.2020 10:22 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçe merkezindeki ağaçların bakım ve budama çalışmalarına başladı.Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe merkezinde başlatılan ağaç budama çalışmaları devam ediyor.

Belediye ekipleri ağaçları buduyor

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçe merkezindeki ağaçların bakım ve budama çalışmalarına başladı.
Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe merkezinde başlatılan ağaç budama çalışmaları devam ediyor. İlçenin ana caddeleri başta olmak üzere tüm cadde, sokak, refüj ve parklarda kısacası belediyenin sorumluluğunda olan tüm alanlarda budama faaliyetlerine titizlikle devam eden Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri süratle işlerini sürdürüyor.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, “Çevre ve Doğa Dostu Belediyemiz olarak başlattığımız ağaç budama işlemleri ile elektrik ve iletişim hatlarının ağaç dallarından kaynaklı tehlike oluşturması önleniyor. Görüşü engelleyen yerlerdeki budama işlemleri oluşabilecek kaza riskini en aza indirmiş olurken bir taraftan da yollar üzerine eğilmiş dallarda bu arada göz estetiğine uygun bir şekilde budanarak şehrin genel görüntüsü daha güzel hale getiriliyor” dedi.

Belediye ekipleri ağaçları buduyor

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