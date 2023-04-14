Belediye ekipleri Bahçelievler’de kolonları çatlayan binada incelemelerde bulundu

Soğanlı Mahallesi Alpay Caddesi’ndeki Şahin Apartmanı’nın kolonlarında akşam saatlerinde çatlak oluşması üzerine bina tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

Bina sakinlerinin tahliye edilmesinin ardından Bahçelievler Belediyesi ekipleri Şahin Apartmanı’nda incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemelerde 1977 yılında zemin artı 6 katlı olarak inşa edilen, 12 daire ve 5 dükkandan oluşan Şahin Apartmanı’nın 3 milimetre yerinden oynadığı tespit edildi.

İncelemeler sırasında binanın bodrum katındaki kolonlarında meydana gelen çatlaklar da görüntülendi.

İş makineleri binanın bulunduğu sokakta hazır bekletiliyor.



