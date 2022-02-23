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Belediye İş Sendikası üyelerinden Bakırköy Belediyesi önünde "işe iade" eylemi

23.02.2022 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belediye İş Sendikası üyelerinden Bakırköy Belediyesi önünde "işe iade" eylemi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye-İş) İstanbul 2 No'lu Şubesi üyeleri, Bakırköy Belediyesinde 18 işçinin haksız gerekçelerle işten çıkarılması, 85 işçinin de görev yerlerinin değiştirilmesini protesto etti.

Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda toplanan Türk-İş'e bağlı (Belediye-İş) İstanbul 2 No'lu Şubesi üyeleri, taşıdıkları pankart ve dövizlerle, polis gözetiminde Bakırköy Belediye Başkanlığı binasına yürüdü.

Belediye önünde Çevik Kuvvet ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Burada grup adına açıklama yapan Şube Başkanı Savaş Doğan, grevin tamamlanmasının üzerinden henüz bir ay bile geçmeden, 18 Şubat'ta Bakırköy Belediyesi şirketi BAKPER'de çalışan 8 işçinin işine haksız gerekçelerle son verildiğini söyledi.

Doğan, 21 Şubat'ta da kadrolu 10 işçinin iş akdine son verildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'ndan ivedi olarak işten haksız şekilde çıkartılan arkadaşlarımızın tekrar işlerine dönmesini istiyoruz. Zaten grev sonrası işbaşı yapıldığından beri baskılar devam ediyordu. Ayrıca yine keyfi bir şekilde görev yerleri değiştirilen 85 kadrolu işçi arkadaşlarımızın da asıl yerlerine tekrar dönmesini talep ediyoruz."

Gruptakiler açıklamanın ardında dağıldı.

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