YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. “Belediye mahallemizde çadırı” yeniden hizmette

“Belediye mahallemizde çadırı” yeniden hizmette

SAMSUN HABERLERİ  | 06.07.2020 17:08 | Son Güncelleme

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş tarafından vatandaşların taleplerine hızlı bir şekilde çözüm bulmak amacı ile uygulamaya konulan “Belediye mahallemizde çadırı” yeniden hizmette.31 Mart yerel seçimlerinin hemen ardından İlkadımlıların taleplerine en hızlı şekilde cevap vermek amacı ile İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş tarafından uygulamaya konulan ve korona virüs tedbirleri kapsamında ara verilen belediye mahallemizde çadırı uygulaması Zeytinlik Mahallesi’nde yeniden hizmete başladı.İlkadım Belediyesi İletişim Merkezi koordinesinde İlkadım Belediyesi Fen İşleri, Temizlik İşleri, Muhtarlık İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlükleri ekiplerinin hazır bulunduğu mahallede tüm hizmetler eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş tarafından vatandaşların taleplerine hızlı bir şekilde çözüm bulmak amacı ile uygulamaya konulan “Belediye mahallemizde çadırı” yeniden hizmette.
31 Mart yerel seçimlerinin hemen ardından İlkadımlıların taleplerine en hızlı şekilde cevap vermek amacı ile İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş tarafından uygulamaya konulan ve korona virüs tedbirleri kapsamında ara verilen belediye mahallemizde çadırı uygulaması Zeytinlik Mahallesi’nde yeniden hizmete başladı.
İlkadım Belediyesi İletişim Merkezi koordinesinde İlkadım Belediyesi Fen İşleri, Temizlik İşleri, Muhtarlık İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlükleri ekiplerinin hazır bulunduğu mahallede tüm hizmetler eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar tarafından iletilen taleplere hızlı bir şekilde çözüm bulunmasının sağlandığı proje, birer haftalık süre ile İlkadım’ın tüm mahallelerinde hizmet verecek. Yeniden hizmete başlayan projenin ilk gününde çalışmaları yerinde inceleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"Yeni normalleşme sürecinde hizmetlerimize hız katacağız"
Dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle ara verilen projeyi yeniden uygulamaya koyarak vatandaşların taleplerine en iyi şekilde çözüm bulacaklarını ifade eden Başkan Demirtaş, şunları söyledi:
"Yaşanan zorlu sürecin ardından hem tedbirleri en üst seviyede uygulamayı hem de yeni normalleşme sürecine en iyi şekilde uyum sağlamayı amaçlıyoruz. Bunun yanı sıra halkımız tarafından iletilen ve çözüm bekleyen sorunları hızlı bir şekilde cevap vermeyi amaçlıyoruz. Pandemi süreci boyunca ara vermek zorunda kaldığımız belediye mahallemizde çadırı projemizle önceden olduğu gibi yine vatandaşlarımızla yüz yüze iletişim kurarak öneri ve taleplerini bire bir dinleme şansı buluyoruz. Mahalle muhtarlarımız ve birim müdürlerimizin de eşliğinde en doğru çözümü en hızlı şekilde hayata geçiriyoruz. Bir hafta süre ile tüm mahallelerimizde hizmet verecek çadırımıza isteyen tüm vatandaşlarımız gelerek hem talep ve önerilerini iletebilir hem de hizmetlerimiz hakkında bilgi alabilirler."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mahkemeden flaş karar: Kesilen salgın cezaları geçersizMahkemeden flaş karar: Kesilen salgın cezaları geçersiz
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çıplak elle balık tutan adamın yeteneği şaşırttı

Çıplak elle balık tutan adamın yeteneği şaşırttı

Van’da ’15 günlük’ yasaklama

Van’da ’15 günlük’ yasaklama

Söke’de iki grup arasında silahlı kavga 2 kişi hayatını kaybetti

Söke’de iki grup arasında silahlı kavga 2 kişi hayatını kaybetti

En sıcak günlerde bile onlara durmak yok

En sıcak günlerde bile onlara durmak yok

Mangal kömürü üretmek için gece gündüz mesai yapıyorlar

Mangal kömürü üretmek için gece gündüz mesai yapıyorlar

Bakanı Kurum’dan sanayi esnafına müjdeli haber

Bakanı Kurum’dan sanayi esnafına müjdeli haber

Samsun Namaz Vakitleri 6 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:02
Sabah
05:01
Öğle
12:44
İkindi
16:44
Akşam
20:18
Yatsı
22:08

Samsun Nöbetçi Eczaneler 6 Temmuz Pazartesi

Bektaş Eczanesi
Ilkadim
Engindeniz Eczanesi
Ilkadim
Garipoğlu Eczanesi
Ilkadim
Tüfekçi Eczanesi
Atakum
Vitamin Eczanesi
Atakum
Sibel Eczanesi
Tekkekoy
Şifa Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

74 yıllık semerci ustası kalbine yenik düştü

74 yıllık semerci ustası kalbine yenik düştü

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

AB Ülkelerine 'matematik' Sorusuyla Meydan Okudu

AB Ülkelerine 'matematik' Sorusuyla Meydan Okudu

Samsun'un Sakıp Ağası..

Samsun'un Sakıp Ağası..

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.