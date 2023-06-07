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Belediye o güzergah için uyarmıştı, polis ulaşıma kapattı

07.06.2023 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’da Uzunçarşı bölgesinde gerçekleştirilen deplase çalışmaları neticesinde değişen güzergahlar sebebi ile trafik polis ekipleri Atatürk Bulvarı’nı bölgede yoğunluk yaşanmaması için bir süreliğine araç trafiğine kapattı.

Belediye o güzergah için uyarmıştı, polis ulaşıma kapattı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi Uzunçarşı bölgesinde gerçekleştirilecek altyapı deplase çalışmaları sebebiyle şehir içi yol ve toplu taşıma güzergahlarında değişikliklerin yapıldığını açıklamıştı. Yapılan açıklamada; Ankara Caddesi’nin Soğanpazarı Caddesi Kavşağı ile Uzunçarşı arasının çalışmalar dolayısıyla araç trafiğine kapatılacağı, Kavaklar Caddesi’nin Deprem Müzesi önündeki kısmının gidiş-geliş olarak düzenleneceği ve Ankara Caddesi’nin Soğanpazarı Kavşağı’ndan sola dönüşlerin sağlanacağı ifade edilmişti. Bazı sürücüler o bölgede yoğun trafiğe sebep oldu. Bu çerçevede uyarıları dikkate almayan sürücüler için polis ekipleri uyarıda belirtilen caddelere ulaşımı sağlayan Atatürk Bulvarı’nın bir bölümünü araç trafiğine kapatarak yoğunluğun önüne geçmeye çalıştı.

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