Belediye o güzergah için uyarmıştı, polis ulaşıma kapattı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi Uzunçarşı bölgesinde gerçekleştirilecek altyapı deplase çalışmaları sebebiyle şehir içi yol ve toplu taşıma güzergahlarında değişikliklerin yapıldığını açıklamıştı. Yapılan açıklamada; Ankara Caddesi’nin Soğanpazarı Caddesi Kavşağı ile Uzunçarşı arasının çalışmalar dolayısıyla araç trafiğine kapatılacağı, Kavaklar Caddesi’nin Deprem Müzesi önündeki kısmının gidiş-geliş olarak düzenleneceği ve Ankara Caddesi’nin Soğanpazarı Kavşağı’ndan sola dönüşlerin sağlanacağı ifade edilmişti. Bazı sürücüler o bölgede yoğun trafiğe sebep oldu. Bu çerçevede uyarıları dikkate almayan sürücüler için polis ekipleri uyarıda belirtilen caddelere ulaşımı sağlayan Atatürk Bulvarı’nın bir bölümünü araç trafiğine kapatarak yoğunluğun önüne geçmeye çalıştı.

