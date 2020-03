Belediye otobüslerinde tüm tedbirler alındı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınına yönelik aldığı tedbirler çerçevesinde, belediye otobüslerini düzenli olarak dezenfekte ederken, otobüslere el dezenfektanı koydu ve sosyal mesafeyi korumak için de koltuklara şerit çekti.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çalışmak zorunda olan ve temel ihtiyaçlarını karşılamak için evden çıkan vatandaşların büyük bir kısmının kullandığı toplu taşıma araçlarında önlemlerini artırdı. Bu kapsamda, el hijyenini sağlamak ve koronavirüs riskini en aza indirmek amacıyla belediye otobüslerinin girişine dezenfektan konuldu. Ayrıca, otobüslerde sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla yolcuların yan yana oturmaması için yeni oturma düzeni de oluşturuldu. Bu doğrultuda koltuklara şerit çekildi, yeni oturma düzeninin yer aldığı broşürler de araçların camlarına asıldı.

Öte yandan, ekipler, her sefer arasında otobüsleri çamaşır suyu ile temizliyor, her akşam araçların içinde detaylı dezenfeksiyon işlem gerçekleştiriyor.

“Her aracımıza ayrı ayrı el dezenfektanı koyduk”

Büyükşehir Belediyesinin tüm birimlerinde olduğu gibi Ulaşım Dairesi Başkanlığının da koronavirüs salgınına karşı halk sağlığını korumak adına tüm imkanlarını seferber ettiğini dile getiren Toplu Taşıma Müdür Vekili Bayram Demir, “Hepinizin bildiği gibi koronavirüs tüm dünyada büyük bir etki göstermektedir. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer, halkın sağlığına çok önem vermektir ve her türlü gücünü, imkanını salgın hastalıkla mücadele için seferber etmektedir. Biz de toplu taşıma araçlarımızda gerekli olan dezenfeksiyon işlemlerinin yanı sıra halkımızın sağlığını korumak için her aracımıza ayrı ayrı el dezenfektanı koyduk. Böylece yolcularımız ödemeye müteakiben ellerini dezenfekte ettikten sonra kendi kişisel koruyucu bakımlarını yapmış olacaklar” dedi.

Sosyal mesafenin çok önemli olduğu günlerde belediye otobüslerinin artık kapasitesinin yüzde 50’si kadar yolcu taşıyacağını anımsatan Demir, bu konuda her türlü uyarının yapıldığını belirterek, “Halkımızın bir araya gelmemeleri, yan yana oturmamaları için ayrı ayrı koltuklandırma yaptık. Hem şekil olarak gösterdik hem de bantlama usulüyle halkın yan yana oturmaması için gerekli tüm önlemlerimizi aldık. Halkımız Büyükşehir Belediye otobüslerine güvenle binebilir” diye konuştu.