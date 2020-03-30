YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Belediye otobüslerinde tüm tedbirler alındı

Belediye otobüslerinde tüm tedbirler alındı

MERSİN HABERLERİ  | 30.03.2020 11:10 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınına yönelik aldığı tedbirler çerçevesinde, belediye otobüslerini düzenli olarak dezenfekte ederken, otobüslere el dezenfektanı koydu ve sosyal mesafeyi korumak için de koltuklara şerit çekti.Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çalışmak zorunda olan ve temel ihtiyaçlarını karşılamak için evden çıkan vatandaşların büyük bir kısmının kullandığı toplu taşıma araçlarında önlemlerini artırdı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınına yönelik aldığı tedbirler çerçevesinde, belediye otobüslerini düzenli olarak dezenfekte ederken, otobüslere el dezenfektanı koydu ve sosyal mesafeyi korumak için de koltuklara şerit çekti.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çalışmak zorunda olan ve temel ihtiyaçlarını karşılamak için evden çıkan vatandaşların büyük bir kısmının kullandığı toplu taşıma araçlarında önlemlerini artırdı. Bu kapsamda, el hijyenini sağlamak ve koronavirüs riskini en aza indirmek amacıyla belediye otobüslerinin girişine dezenfektan konuldu. Ayrıca, otobüslerde sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla yolcuların yan yana oturmaması için yeni oturma düzeni de oluşturuldu. Bu doğrultuda koltuklara şerit çekildi, yeni oturma düzeninin yer aldığı broşürler de araçların camlarına asıldı.
Öte yandan, ekipler, her sefer arasında otobüsleri çamaşır suyu ile temizliyor, her akşam araçların içinde detaylı dezenfeksiyon işlem gerçekleştiriyor.

“Her aracımıza ayrı ayrı el dezenfektanı koyduk”
Büyükşehir Belediyesinin tüm birimlerinde olduğu gibi Ulaşım Dairesi Başkanlığının da koronavirüs salgınına karşı halk sağlığını korumak adına tüm imkanlarını seferber ettiğini dile getiren Toplu Taşıma Müdür Vekili Bayram Demir, “Hepinizin bildiği gibi koronavirüs tüm dünyada büyük bir etki göstermektedir. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer, halkın sağlığına çok önem vermektir ve her türlü gücünü, imkanını salgın hastalıkla mücadele için seferber etmektedir. Biz de toplu taşıma araçlarımızda gerekli olan dezenfeksiyon işlemlerinin yanı sıra halkımızın sağlığını korumak için her aracımıza ayrı ayrı el dezenfektanı koyduk. Böylece yolcularımız ödemeye müteakiben ellerini dezenfekte ettikten sonra kendi kişisel koruyucu bakımlarını yapmış olacaklar” dedi.
Sosyal mesafenin çok önemli olduğu günlerde belediye otobüslerinin artık kapasitesinin yüzde 50’si kadar yolcu taşıyacağını anımsatan Demir, bu konuda her türlü uyarının yapıldığını belirterek, “Halkımızın bir araya gelmemeleri, yan yana oturmamaları için ayrı ayrı koltuklandırma yaptık. Hem şekil olarak gösterdik hem de bantlama usulüyle halkın yan yana oturmaması için gerekli tüm önlemlerimizi aldık. Halkımız Büyükşehir Belediye otobüslerine güvenle binebilir” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mart ayının son gününde... O kent beyaza büründü! Mart ayının son gününde... O kent beyaza büründü!
Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldıMersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Okmeydanı Hastanesi’nde temizlik ve dezenfeksiyon yapıldı

Okmeydanı Hastanesi’nde temizlik ve dezenfeksiyon yapıldı

TBMM İdare Amiri Hasan Turan’dan Giresun’a korona virüs bağışı

TBMM İdare Amiri Hasan Turan’dan Giresun’a korona virüs bağışı

Vatandaşlara “Evde Kitap” servisi

Vatandaşlara “Evde Kitap” servisi

Kozan’da kamu mallarına zarar verildi

Kozan’da kamu mallarına zarar verildi

Havalimanında mahsur kalarak yurda yerleştirilen yabancılardan Türkiye'ye teşekkür mektubu

Havalimanında mahsur kalarak yurda yerleştirilen yabancılardan Türkiye'ye teşekkür mektubu

Vali Ayyıldız, tüm İzmirlilere teşekkür etti

Vali Ayyıldız, tüm İzmirlilere teşekkür etti

Mersin Namaz Vakitleri 30 Mart Pazartesi

İmsak
05:02
Sabah
06:23
Öğle
12:51
İkindi
16:23
Akşam
19:09
Yatsı
20:24

Mersin Nöbetçi Eczaneler30 Mart Pazartesi

Anatolia (Yenişehir) Eczanesi
Merkez
Annem Eczanesi
Merkez
Berat Eczanesi
Merkez
Burcu Tüz Eczanesi
Merkez
Göksu Eczanesi
Merkez
Hekimoğlu Eczanesi
Merkez
Melek Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Akdeniz Belediye binasında korona virüs tedbirleri

Akdeniz Belediye binasında korona virüs tedbirleri

Türkiye Cimnastik Şampiyonası sona erdi

Türkiye Cimnastik Şampiyonası sona erdi

Muhtarlar Karboğazı’nda temizlik yaptı

Muhtarlar Karboğazı’nda temizlik yaptı

Ovabaşı portakalı artık marka oldu

Ovabaşı portakalı artık marka oldu

Sevdiklerini plakalarında yaşatıyorlar

Sevdiklerini plakalarında yaşatıyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.