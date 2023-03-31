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Belediye otobüsünün bariyerlere ok gibi saplandığı kaza kamerada

31.03.2023 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da belediye otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu 5 kişinin yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Belediye otobüsünün bariyerlere ok gibi saplandığı kaza kamerada

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.S. idaresindeki 16 JJK 26 plakalı belediye otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere ok gibi saplandı. Kazada otobüste bulunan 5 yolcu yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ve Bursa Şehir Hastanesi’ne götürdü. Kaza yapan otobüs vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otobüsün bir anda bariyerlere doğru giderek çarptığı görülüyor.

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