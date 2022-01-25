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Belediye personeli hasta kadını sosyal hizmet aracına kadar sırtında taşıdı

25.01.2022 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belediye personeli hasta kadını sosyal hizmet aracına kadar sırtında taşıdı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da kar yağışının etkili olduğu Kulp ilçesinde yaşayan ve kontrol amaçlı hastaneye gitmesi gereken yaşlı kadın, sosyal hizmet aracına belediye personelinin sırtında taşındı.

İlçenin Argün mahallesinde yaşayan 78 yaşındaki Hakine Aslan, rutin kontroller ve heyet raporu almak için hastaneye gitmek istedi.

Kulp Belediyesi personeli, sosyal hizmet aracıyla Diyarbakır'daki hastaneye götürecekleri Aslan'ı almak için evine gitti.

Belediye personeli kar nedeniyle yürümekte güçlük çeken Aslan'ı araca kadar sırtında taşıdı.

Aslan daha sonra Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine götürüldü.

Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, vatandaşlara yönelik bu tür sosyal hizmetleri sürdürdüklerini belirterek, Hakine Aslan'ın hastaneye götürülmesi için de sosyal hizmet ekibini yönlendirdiklerini söyledi.

Gözlet, "Kar nedeniyle ilerleyemeyen araca yaşlı ve hasta kadın personelimizce sırtında taşınarak ulaştırıldı. Hasta daha sonra hastaneye ulaştırıldı. Rutin kontrolleri tamamlanan hastanın, sağlık durumu iyi. Heyet raporu işlemleri tamamlandıktan sonra hasta yeniden personelimizce evine bırakılacak. Bütün imkanlarımız, personelimiz, araçlarımızla vatandaşımızın her daim hizmetinde olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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