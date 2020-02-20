Belediye personeline "Vatandaş Odaklı Hizmet" eğitimi

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde belediye personeline yönelik düzenlenen programda, Türkiye Hastanesi Genel Müdürü Hayati Odabaşı tarafından "Vatandaş Odaklı Hizmet" eğitimi verildi.

Doğu-Batı Trakya Belediyeler Birliği (TRAKYAKENT) ve Marmara Belediyeler Birliği (MBB) ortaklığında düzenlenen eğitim çalışmalarına, belediye personeline yönelik olarak “Vatandaş Odaklı Hizmet” konulu program ile devam edildi. Çerkezköy ilçesinde geniş çaplı bir katılımla gerçekleştirilen günü birlik eğitim çalışmasında, Marmara Belediyeler Birliği eğitmenlerinden Türkiye Hastanesi Genel Müdürü Yazar Hayati Odabaşı tarafından “Vatandaş Odaklı Hizmet” konusu kapsamında personele bilgiler verildi.

Resmi kurum kültürünün genişletilmesi, vatandaş memnuniyetinin karşılanması adına yapılması ve dikkat edilmesi gereken hususların uygulamalı olarak anlatıldığı programda, etkili iletişim, iletişimsizlik, iletişim özellikleri, doğru iletişim kuralları, beden dili uygulamaları, telefon ile iletişim ve görüşme kuralları gibi birçok temaya değinildi.

Eğitmen Hayati Odabaşı, programın düzenlenmesinde katkıları bulunan TRAKYAKENT ve MBB yöneticilerine ve eğitim çalışmasına katılan yetkililere ve üye belediyelerin personeline teşekkür etti.

