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Belediye sağlık çalışanlarına koruyucu siperlik dağıttı

MANİSA HABERLERİ  | 03.04.2020 09:55 | Son Güncelleme

Alaşehir Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de etkili olan korona virüs salgınına karşı önlem çalışmaları kapsamında, Alaşehir’de hizmet veren 13 aile hekimliğinde görev yapan doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarına maskeler üzerinde kullanılan kendi yaptırdığı koruyucu siperlikleri dağıttı.

Belediye sağlık çalışanlarına koruyucu siperlik dağıttı

Alaşehir Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de etkili olan korona virüs salgınına karşı önlem çalışmaları kapsamında, Alaşehir’de hizmet veren 13 aile hekimliğinde görev yapan doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarına maskeler üzerinde kullanılan kendi yaptırdığı koruyucu siperlikleri dağıttı. Koruyucu siperlikler, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve belediye görevlileri tarafından dağıtıldı.
Korona virüsle ilçe genelinde etkin bir mücadele sergileyen Alaşehir Belediyesi ilçedeki sağlık çalışanlarına da her türlü desteği sağlıyor. Alaşehir Belediyesi son olarak yaptırdığı koruyucu siperlikleri ilçedeki 13 aile hekimliğinde görevli doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarına hediye etti. Sağlık çalışanları siperlikler için belediye çalışanlarına ve Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’na teşekkür etti.
Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu yaptığı açıklamada, "Virüs gezmez, insanlar gezerek, virüsü birbirlerine bulaştırır dolayısıyla, mümkün olduğu kadar evde kalalım, sağlıklı kalalım. Küresel bir salgın olan korona virüse karşı ilçemiz çapında aldığımız ve almaya devam ettiğimiz önlemler kapsamında, bu günde sağlık çalışanlarının maskelerinin üzerlerine takılan siperlik maskeler yaptırdık. Belediyemiz maskelerin üzerine takılan siperlikler yaptırdı. Aile hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza bunları hediye ediyoruz. Küresel bir krizden geçiyoruz. Ülkemiz ve dünya küresel bir enfeksiyonla karşı karşıya. Tabi ki bunun da en ön safhada çalışanları sağlık çalışanları. Onlara minnettarız. Virüs gezmez, halk gezdikçe, virüsü birbirine bulaştırıyor. Onun için mümkün olduğu kadar kendilerini evde tutsunlar. Sosyal mesafeyi korusunlar." dedi.
Aile hekimi Dr. Yaşar Adnan Metin ise, "Halkımızın mümkün olduğunca evden çıkmamaları gerekiyor. Hijyen kurallarına uymaları gerekiyor. Ne kadar önlem alırsak, o kadar kendimizi koruruz." diye konuşarak Başkan Öküzcüoğlu’na siperlikler için teşekkür etti.

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