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Belediyede “Online” çağ

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 20.03.2020 13:34 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, vatandaşların Korona virüs tedbirleri kapsamında belediyeye gelmeden birçok işlemi gerçekleştirebileceğini hatırlattı.Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, Eskişehirlilerin Korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkmadan belediye işlemlerinin internet ortamından yapılabildiğini belirtti.Vatandaşlar, “tepebasi.bel.tr” web adresi üzerinden üyelik koşulu aranmadan ödeme işlemlerinin yanı sıra sicil arama, arsa rayiç değeri sorgulama, inşaat maliyet bedelleri, bina aşınma oranları, çevre temizlik tarifeleri ve geri dönüşüm saatleri gibi birçok işleme ulaşabiliyor.

Belediyede “Online” çağ

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, vatandaşların Korona virüs tedbirleri kapsamında belediyeye gelmeden birçok işlemi gerçekleştirebileceğini hatırlattı.
Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, Eskişehirlilerin Korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkmadan belediye işlemlerinin internet ortamından yapılabildiğini belirtti.
Vatandaşlar, “tepebasi.bel.tr” web adresi üzerinden üyelik koşulu aranmadan ödeme işlemlerinin yanı sıra sicil arama, arsa rayiç değeri sorgulama, inşaat maliyet bedelleri, bina aşınma oranları, çevre temizlik tarifeleri ve geri dönüşüm saatleri gibi birçok işleme ulaşabiliyor. Ayrıca tahakkuk bilgileri, borç sorgulama, şikayet bildirimi gibi işlemler de “tepebasi.bel.tr” adresinden online olarak yapılabiliyor. Web sitesi üzerinden vatandaşlar için “Canlı Destek” hizmeti de sunuluyor.
Öte yandan Tepebaşı Belediyesi, 444 44 26 numaralı telefondan Mavi Masa ve 0 (532) 131 30 32 numaralı Whatsapp iletişim kanalları ile ilçe sakinlerinin istedikleri zaman ulaşabildiği bir belediye olmayı sürdürüyor.

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