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Belediyeden hizmet atağı

KİLİS HABERLERİ  | 14.03.2020 17:57 | Son Güncelleme

Kilis Belediyesi tarafından yürütülen projeleri Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut ile Milletvekili Ahmet Salih Dal tarafından yerinde incelendi.Kilis Belediye Başkanı Bulut, Milletvekili Dal ile birlikte, Anadolu Bulvarı, Resul Osman Dağı eteklerine yeni yapılacak olan TOKİ alt yapı çalışmaları, Cumhuriyet Caddesi sağlıklaştırma çalışmalarını, Yeni Beşevler Taziye evi inşaat çalışmalarını ve Yeni Sebze Hali inşaatını yerinde incelediler.Başkan Bulut, 31 Mart seçimlerinden önce verdikleri sözleri bir bir yerine getirdiklerini belirterek, devam eden çalışmaları Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal ile birlikte incelediklerini söyledi.

Belediyeden hizmet atağı

Kilis Belediyesi tarafından yürütülen projeleri Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut ile Milletvekili Ahmet Salih Dal tarafından yerinde incelendi.
Kilis Belediye Başkanı Bulut, Milletvekili Dal ile birlikte, Anadolu Bulvarı, Resul Osman Dağı eteklerine yeni yapılacak olan TOKİ alt yapı çalışmaları, Cumhuriyet Caddesi sağlıklaştırma çalışmalarını, Yeni Beşevler Taziye evi inşaat çalışmalarını ve Yeni Sebze Hali inşaatını yerinde incelediler.
Başkan Bulut, 31 Mart seçimlerinden önce verdikleri sözleri bir bir yerine getirdiklerini belirterek, devam eden çalışmaları Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal ile birlikte incelediklerini söyledi.

Belediyeden hizmet atağı

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