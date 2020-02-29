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Belediyeden ’Hoş geldin bebek’ ziyaretleri

KÜTAHYA HABERLERİ  | 29.02.2020 11:04 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan’ın talimatıyla başlatılan ’Hoş geldin bebek’ kampanyası, ilçede yeni dünyaya gelen bebeklerin aileleri ziyaret ediliyor.Emet Belediyesi’nde bayan çalışanlardan oluşan sosyal proje ekipleri, yeni dünyaya gelen bebeklerin aileleri evlerinde ziyaret ediyor.

Kütahya’nın Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan’ın talimatıyla başlatılan ’Hoş geldin bebek’ kampanyası, ilçede yeni dünyaya gelen bebeklerin aileleri ziyaret ediliyor.
Emet Belediyesi’nde bayan çalışanlardan oluşan sosyal proje ekipleri, yeni dünyaya gelen bebeklerin aileleri evlerinde ziyaret ediyor. Bu arada, her bebek için hazırlanan fidanların ilkbaharda düzenlenecek etkinlikle dikileceği belirtildi.
Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, "Emet Belediyesi olarak yeni doğan bebeklerimizi ekiplerimiz ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletiyor ve belediyemiz adına ilk bebek çantalarını hediye ediyorlar. İlçemiz Kocakıran mevkiinde yapılan ağaçlandırma çalışmalarına belediye olarak destek olmak için doğan her çocuğumuz için fidan dikeceğiz. Emetimizde çocuklarımız fidanları ile birlikte büyüyecekler. Her çocuğumuz için fidan dikerken, daha yeşil bir Emet hayallerimize de destek vermiş olacağız. Ayrıca Kocakıran mevkimizde oluşturacağımız hatıra ormanında fidanlar yanında yetişkin ağaçlar dikme çalışmamızda yapılacak"dedi.

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