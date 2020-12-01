Belediyeden vatandaşa çevre dostu ulaşım araçları

Sivas Belediyesi tarafından hayata geçirilecek proje kapsamında şehrin farklı noktalarına yerleştirilecek elektrikli scooterlar ile vatandaşlar çevre dostu bir ulaşım aracını kullanma imkanı bulacak.

Tüm dünyada kullanımı büyük bir hızla yayılan, ülkemizde de yavaş yavaş kullanılmaya başlanan elektrikli scooterlar, çok yakında Sivaslıların kullanımına sunulacak. İki tekerlekli mikro mobilite araçlarla Sivas’taki mesire alanlarında ve millet bahçesinde hızlı, güvenli ve çevre dostu ulaşım dönemi başlayacak. Kısa mesafeli ulaşımda çevreci ve güvenli ulaşım imkanı sağlayan aynı zamanda tamamıyla yerli ve milli yapım olan Elektrikli Scooter için Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ilk etapta 100 adet scooter’in siparişini verdiklerini söyledi.

Tek Şarjla 50 Kilometre Yol Gidiyor

Türk Mühendisler tarafından yazılımları geliştirilen takip modüllü yazılımını da içerisinde barındıran teknik altyapısıyla tamamen yerli yeni elektrikli Scooter’lar saatte 35 km hıza ulaşabiliyor. Tek şarjla 50 km gidebilen ve cep telefonuna indirilen bir uygulamayla, en yakındaki scootera ulaşacak olan kullanıcılar, araçları bir istasyona bağlı kalmadan yine istedikleri yerde uygulama üzerinden kayıt ederek bırakabilecekler.