YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Belediyenin kar temizleme ekipleri sahada

Belediyenin kar temizleme ekipleri sahada

28.01.2021 13:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gece başlayan ve etkili olan kar yağışı ile birlikte, Kütahya Belediyesi ilk karın düştüğü andan itibaren tuzlama ve kar temizleme çalışmalarını başlattı.

Gece başlayan ve etkili olan kar yağışı ile birlikte, Kütahya Belediyesi ilk karın düştüğü andan itibaren tuzlama ve kar temizleme çalışmalarını başlattı. 24 saat esasına göre devam eden çalışmalarda ekipler, caddelerde ve kaldırımlarda oluşabilecek tehlikelere karşı temizlik çalışmalarını sürdürüyor.
Tüm yurt genelinde etkili olan kar yağışı, Kütahya’da da etkisini gösterdi. Meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda beklenen yoğun kar yağışına karşı hazır bir şekilde bekleyen Kütahya Belediyesi karla mücadele ekipleri, geceden itibaren yolların açılması için çalışmaya başladı. Gece saatlerinde başlayan ve sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden kar yağışının vatandaşları mağdur etmemesi adına yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler 24 saat esasına göre çalışıyor.
İki vardiya çalışma esasına göre 65 gece ekibi, 65 gündüz ekibi olmak üzere, 8 adet bıçaklı kamyon, 10 adet yükleme kamyonu, 10 adet kepçe, 4 adet greyder, 4 adet el ile tuzlama ekibi, 2 adet küçük araç ve 4 adet yükleyici toplamda 42 araç tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor. Diğer taraftan ise kaldırım temizleme ve tuzlamada 27 kişi görev alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kan donduran itiraf! Naylona sarılı halde ormanda bulundu Kan donduran itiraf! Naylona sarılı halde ormanda bulundu
Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördüBinadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü
1/

Kütahya Namaz Vakitleri 28 Ocak Perşembe

İmsak
06:38
Sabah
08:04
Öğle
13:18
İkindi
15:58
Akşam
18:22
Yatsı
19:42

Kütahya Nöbetçi Eczaneler28 Ocak Perşembe

Çelebi Eczanesi
Merkez
Gonca Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Emet
Alkan Eczanesi
Gediz
Çınar Eczanesi
Simav
Ömür Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
Kütahya ECZANELER
Kütahya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Tekstil mağazasında düdüklü tencerenin patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

Tekstil mağazasında düdüklü tencerenin patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Meteorolojiden kar ve tipi uyarısı

Meteorolojiden kar ve tipi uyarısı

Bağevi hırsızları yakalandı

Bağevi hırsızları yakalandı

Başkan Atay, “Kullanılmayan kamu binalarına talibim”

Başkan Atay, “Kullanılmayan kamu binalarına talibim”

Diğer Haberler

Hayvan bakımevine destek

Hayvan bakımevine destek

Kütahya Belediyesi’nden bir ilk

Kütahya Belediyesi’nden bir ilk

Simav’ın Hacıhüseyinefendi köyü karantinaya alındı

Simav’ın Hacıhüseyinefendi köyü karantinaya alındı

Kütahya’da kar kalınlığı 14 santimetreye ulaştı

Kütahya’da kar kalınlığı 14 santimetreye ulaştı

Hisarcık’ta Hafızlık hazırlık sınıfı öğrencilerine tablet bilgisayar

Hisarcık’ta Hafızlık hazırlık sınıfı öğrencilerine tablet bilgisayar

Öğretim Üyesi Kılıçkaya’dan “Doğadan İzler” sergisi

Öğretim Üyesi Kılıçkaya’dan “Doğadan İzler” sergisi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.