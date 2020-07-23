Belediyeyi PKK'nın sözde anayasası olan "KCK sözleşmesi"ne göre yönetmekle suçlanıyor

DİYARBAKIR (AA) - Terör soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan HDP'li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir, belediyeyi terör örgütü PKK'nın sözde anayasası olarak kabul edilen "KCK sözleşmesi" doğrultusunda yönetmekle suçlanıyor. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, aralarında HDP'li Batman Belediye Başkanı Demir'in de bulunduğu 24 kişinin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandığı terör soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında 9 Ekim 2018'de terör örgütü PKK/KCK adına yurt içinde faaliyet yürüten örgüt yanlısı oluşumların koordinesini sağlamak, örgüt kararları doğrultusunda gerçekleştirilmesi planlanan her türlü eylemi organize etmek için kurulan sözde Kürdistan Demokratik Topluluğu/Türkiye Masası (KCK/TM) yapılanmasına yönelik Demokratik Toplum Kongresi (DTK) binasındaki aramada ele geçirilen fiziki ve dijital dokümanlarda inceleme yapıldı. İncelemede Demir'in ismi yazılan DTK Diploması Komisyonunda, DTK delegesi olarak faaliyet yürüttüğü soruşturma dosyasında yer aldı.

- Kayyum ataması sonrası gürültü eylemi talimatı vermiş Batman Cumhuriyet Başsavcılığının "yetkisizlik" kararı verdiği, Diyarbakır'daki soruşturma ile birleşen dosyada Demir'in kullandığı telefonda yapılan adli teknik takibinde 10 suç unsuru olduğu anlaşılan görüşme yaptığı tespit edildi. Görüşmelerin genelinde kayyum ataması sonrası gürültü gibi eylemlerin organizesi ve DTK tarafından düzenlenen sağlık kongresi hakkında görüşmeler yaptığı belirlendi. Soruşturmada yer alan İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği Tevdi Raporu'nda şunlar kaydedildi: "31 Mart 2019'da gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimlerinden sonra göreve başlayan Batman Belediye Başkanı tarafından mevzuata aykırı şekilde sözde 'eş başkanlık' uygulamalarına yer verildiği iddiasıyla Batman Belediye Başkanı olarak Mehmet Demir seçilmesine rağmen belediye başkanlığına şu anda Songül Korkmaz'ın hukuksuz bir şekilde 'eş başkan' sıfatıyla ortaklık etmesiyle, belediye başkanına münhasır belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisi yetkileri eş başkanlık sistemiyle gasbedilmiştir."

Açık kaynak araştırmasının yer aldığı soruşturmada Demir'in kullandığı sosyal medya hesabı ve yerel basın

kuruluşlarına verdiği röportajlarda "terör örgüt propagandası" niteliğinde bazı

paylaşımlar yaptığı tespit edildi. Demir'in belediye başkanlığı yaptığı süreçte güvenlik güçlerine vatandaşlardan gelen ihbarların da yer aldığı dosyada, söz konusu ihbarlardan bazıları şöyle: "Batman Belediye Başkanı tekstilleri (tekstil fabrikalarını) gezmiş, belediyeye kayyum atandığı zaman dışarı çıkın eylem yapın demiş. Kayyum bekliyoruz. Batman Belediyesi PKK yanlısıdır. Batman belediye başkan adayları dağdan aldıkları talimatları halka yağdırıyorlar. Ara sokaklarda propaganda yapıyorlar, halkı topluyorlar, slogan attırıyorlar, video çekiyorlar ve katılmayanlara da baskı kuruyorlar." - Batman'ın 5 ayrı bölgeye ayrıldığı suçlaması HDP'li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir'in İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmasının ardından belediyede yapılan aramada ele geçirilen örgütsel dokümanlar incelendi.