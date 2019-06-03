SPOR

Belhanda: Fenerbahçe bizimle berabere kalınca şampiyon olmuş gibi sevindi

GALATASARAY HABERLERİ  | 03.06.2019 22:17 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Galatasaray taraftarının değerini oynamadığı maçlarda anladığını belirten Belhanda, Fenerbahçe için çok konuşulacak ifadeler kullandı.

Belhanda: Fenerbahçe bizimle berabere kalınca şampiyon olmuş gibi sevindi

Galatasaray'ın sezon boyunca inişli çıkışlı bir performans yaşayan, zaman zaman eleştirilern, zaman zaman eksikliği hissedilen yıldızı Younes Belhanda, Türkiye'de geçirdiği günlere ve futbol ortamına değinirken, sezonu değerlendirdi ve Fenerbahçe'ye de mesajlar yolladı.

İşte Belhanda'nın açıklamaları;

Türkiye'de futbol, toplumun kalbine işlemiş durumda. İnsanlar futbola din gibi bakıyor, gerçekten fanatikler. Fransa ya da İngiltere'de statlarda 1-2 bölümde ciddi taraftar olur ancak burada tüm taraftarlar transa geçmiş gibi stadı titretiyor. Bu gerçekten güzel.

Trabzonspor da işin içinde olsa bile en başarılı takımlar Galatasasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş. Başakşehir ve Kasımpaşa ile birlikte İstanbul'da 5 büyük takım var. Derbiler ciddi anlamda gerginlikler barındırıyor ve bu da futbolu güzelleştiriyor.

"BAZEN KONTROLÜ KAYBEDİYORUM"

Başka ülkelerde de derbiler oynadım ancak böyle baskı hissetmedim. Taraftarların baskısı statta gerçekten gerginlik yaratıyor. Sahaya adım attığımızda, farklı bir insan oluyoruz. Gerçekten korkunç. Zaman zaman kontrolümüzü de kaybediyoruz. Sonrasında neden öyle yaptığını merak ettiğin de oluyor, özellikle bu bana çok oluyor.

Derbilerden önceki haftayı yaşamak harika. Büyük kulüpler sezonu kaybetse bile bu maçları kaybedemez. Bugünlerde geçmişe göre atmosfer daha zayıf. İnsanlar artık bir kartla statlara giriyor ve herkes izleniyor. Bu yüzden coşku daha az.

ESKİ GALATASARAYLI RIBERY BAYERN MÜNİH'E VEDA ETTİ

"F.BAHÇE ŞAMPİYON OLDU SANDI"

"En dikkat çeken derbi, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi. En gergini. Bu iki düşman kulüp arasında sezonlar boyunca birikmiş olan bir kavga var. Bu maçları çekici kılan da bu. İki farklı kıtada olmaları da bu sıra dışı şehrin bir harika yanı. Galatasaray 20 yıldır Fenerbahçe deplasmanında kazanamıyor. Fenerbahçe bu sezon 15 ya da 16. sıradaydı karşılaştığımızda ve bizimle berabere kaldıklarında şampiyon olmuşlar gibi sevindiler."

Almanya'da da taraftarlar maçtan saatler önce statlarda oluyor ancak Türkiye'de gördüğüm futbol sevgisinin seviyesine hiç rastlamadım. Futbol onların hayatları için çok önemli, aynı zamanda onlara iyi geliyor.

"DEĞERİMİ YOKLUĞUMDA ANLADILAR"

Futbolda 10 numara en önemli oyuncu olarak düşünülür. Geçmişte Galatasaray'da bu formayı Hagi giymiş ve tarihe geçmiş, sonra Sneijder giymiş. Bir sorumluluğum var, takım için oynamalı ve kazanmalıyım. Taraftarlar da 10 numarayı taşıdığım için bana bu görevi veriyor. İsminin taraftarlar tarafından söylenmesini duymak güzel ancak taraftar genelde gol atan oyuncuları seviyor. Galatasaray'daki ilk dönemimde iş yapıyordum ancak gol atmadığım için benim iyi bir oyuncu olmadığımı düşündüler. Ancak değerimi oynamadığım zamanlarda anladılar.

"EN BÜYÜK F.BAHÇE SANDIM"

Montpellier'de oynadığımda Fenerbahçe teklif yaptı ve onları en büyük kulüp olarak düşünüyordum. Bu sezon federasyonla çok sorun yaşadık ve bizim aleyhimize birçok karar verildi. Özellikle de Fenerbahçe derbisinden sonra oldu bu. Herkes takımda çok yabancı oyuncu olduğu için Galatasaray'a karşı gibi görünüyordu.

"G.SARAY'DA KENDİMİ BULDUM"

Normal hayatta sakin bir insanım ve sahaya çıktığımda neden daha agresif olduğumu insanlar merak ediyor. Galatasaray'da kendimi buldum çünkü ben duygularıyla yaşayan bir insanım. Harika taraftar beni sahada dönüştürüyor.

Taraftarlar tüm hafta sonu onlar için ölmeye hazır olman üzere seni hazırlıyor. Türkiye'ye imza atmadan önce çok bilgi aldım. Bu tutkuyu yaşamak istedim. Bu aynı zamanda heyecanı, eğlenceyi getiriyor ve her maçta seni hayatta tutuyor. Taraftar seni hırslandırıyor, agresifleştiriyor. Bunu seviyorum, benim oyunum bu. Galatasaray'da hayatta olduğumu hissediyorum, uyanık kalıyorum.

"FATİH TERİM GERÇEKTEN ETKİLİYOR"

Fatih Terim, Galatasaray'da bir efsane. Herkesin sevdiği bir teknik direktör. Onunla üst üste 2 sezon şampiyon olduk. Sezon sonuna 7-8 hafta kala 8 puan gerideydik ve bize 'Sadece 5 puan gerideyiz çünkü Başakşehir'i yeneceğiz' dedi. Bizi şampiyon olacağımıza inandırdı. Takımı gerçekten etkiliyor ve yönlendiriyor. İleride basmamızı, topu ayağımızda tutmamızı istiyor.

"G.SARAY 4 YILDIR ŞAMPİYON OLAMIYORDU"

Nereye gittiysem kazandım. Kiev'de 5-6 sezonluk beklentinin ardından 2 sezon üst üste şampiyon olduk, Galatasaray da 4 yıldır şampiyon olamıyordu ve benimle birlikte başardık.

"BAŞAKŞEHİR'İN TARAFTARI YOK"

Başakşehir iyi bir takım ancak taraftarı yok ve İstanbul'daki diğer takımlarla yarışması zor. Türkiye'de takımlar genelde hücum yapmayı tercih ediyor ve fiziksel olarak yorulana kadar da hücum ediyorlar. Gol attıktan sonra da geride bekliyorlar.

(Sporx)

Bir kentin simgesi oldu! O detayı gören hayran kalıyorBir kentin simgesi oldu! O detayı gören hayran kalıyor
F.Bahçe'den G.Saray'a geliyor!F.Bahçe'den G.Saray'a geliyor!
Vedat Muriqi oynamak istediği takımı açıkladı!Vedat Muriqi oynamak istediği takımı açıkladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
younes belhanda Galatasaray

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli'den kritik 23 Haziran mesajı

Bahçeli'den kritik 23 Haziran mesajı

Adaşıyla karşılaşınca esprileri art arda sıraladı

Adaşıyla karşılaşınca esprileri art arda sıraladı

İşte Merih Demiral'ın yeni takımı

İşte Merih Demiral'ın yeni takımı

Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray açıklaması

Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray açıklaması

İşte Yasin Öztekin'in yeni takımı!

İşte Yasin Öztekin'in yeni takımı!

Fenerbahçe eski yıldızının peşinde!

Fenerbahçe eski yıldızının peşinde!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Emre Akbaba'nın ayağı kırıldı

Emre Akbaba'nın ayağı kırıldı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Genç yıldız G.Saray için İstanbul'a geliyor

Genç yıldız G.Saray için İstanbul'a geliyor

Canlı yayında açıkladı! Ribery geri dönüyor

Canlı yayında açıkladı! Ribery geri dönüyor

Okuyucu Yorumları 21 yorum
Ahh belhanda ahh onlara yabancı degilki bu durum onlar bursa şampiyon oldugunda sahaya girip timsah yürüyüşü yapan camia taraftar sen ne diyorsun ya mazileri komedi dolu onların play off çıkarıp kesin şampiyon olacagız derken ellerine verdik sdat yaktı bunlar sen çok şey görmedin çook
bunu kesin fatih terim pezosu böyle konusturuyor lig bitmiş hala pislik peşinde
4 sezon değil.2 sezon şampiyon olamadı. 2015 Gs şampiyon oldu.2016 ve 17 Bjk oldu.2018 tekrar Gs şampiyon oldu
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
L'Equipe: Galatasaray, Jean-Michael Seri'yi kiralamak istiyor

G.Saray, 30 milyon Euro'luk yıldızın peşinde

Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray iddiaları yalan, Milan'da kalacağım

Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray açıklaması

Menajerinden açıklama! G.Saray'dan ayrılıyor mu?

Menajerinden açıklama! G.Saray'dan ayrılıyor mu?

Fatih Terim'den bayram mesajı

Fatih Terim'den bayram mesajı

Mbaye Diagne ile Guangzhou Evergrande'nin ilgilendiği iddia edildi

Diagne'ye sürpriz talip!

Belhanda: Fenerbahçe bizimle berabere kalınca şampiyon olmuş gibi sevindi

F.Bahçe'ye olay sözler! 'Şampiyon gibi sevindiler'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.