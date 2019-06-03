Belhanda: Fenerbahçe bizimle berabere kalınca şampiyon olmuş gibi sevindi

Galatasaray'ın sezon boyunca inişli çıkışlı bir performans yaşayan, zaman zaman eleştirilern, zaman zaman eksikliği hissedilen yıldızı Younes Belhanda, Türkiye'de geçirdiği günlere ve futbol ortamına değinirken, sezonu değerlendirdi ve Fenerbahçe'ye de mesajlar yolladı. İşte Belhanda'nın açıklamaları; Türkiye'de futbol, toplumun kalbine işlemiş durumda. İnsanlar futbola din gibi bakıyor, gerçekten fanatikler. Fransa ya da İngiltere'de statlarda 1-2 bölümde ciddi taraftar olur ancak burada tüm taraftarlar transa geçmiş gibi stadı titretiyor. Bu gerçekten güzel. Trabzonspor da işin içinde olsa bile en başarılı takımlar Galatasasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş. Başakşehir ve Kasımpaşa ile birlikte İstanbul'da 5 büyük takım var. Derbiler ciddi anlamda gerginlikler barındırıyor ve bu da futbolu güzelleştiriyor. "BAZEN KONTROLÜ KAYBEDİYORUM" Başka ülkelerde de derbiler oynadım ancak böyle baskı hissetmedim. Taraftarların baskısı statta gerçekten gerginlik yaratıyor. Sahaya adım attığımızda, farklı bir insan oluyoruz. Gerçekten korkunç. Zaman zaman kontrolümüzü de kaybediyoruz. Sonrasında neden öyle yaptığını merak ettiğin de oluyor, özellikle bu bana çok oluyor.

Derbilerden önceki haftayı yaşamak harika. Büyük kulüpler sezonu kaybetse bile bu maçları kaybedemez. Bugünlerde geçmişe göre atmosfer daha zayıf. İnsanlar artık bir kartla statlara giriyor ve herkes izleniyor. Bu yüzden coşku daha az. ESKİ GALATASARAYLI RIBERY BAYERN MÜNİH'E VEDA ETTİ "F.BAHÇE ŞAMPİYON OLDU SANDI" "En dikkat çeken derbi, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi. En gergini. Bu iki düşman kulüp arasında sezonlar boyunca birikmiş olan bir kavga var. Bu maçları çekici kılan da bu. İki farklı kıtada olmaları da bu sıra dışı şehrin bir harika yanı. Galatasaray 20 yıldır Fenerbahçe deplasmanında kazanamıyor. Fenerbahçe bu sezon 15 ya da 16. sıradaydı karşılaştığımızda ve bizimle berabere kaldıklarında şampiyon olmuşlar gibi sevindiler." Almanya'da da taraftarlar maçtan saatler önce statlarda oluyor ancak Türkiye'de gördüğüm futbol sevgisinin seviyesine hiç rastlamadım. Futbol onların hayatları için çok önemli, aynı zamanda onlara iyi geliyor. "DEĞERİMİ YOKLUĞUMDA ANLADILAR"

Futbolda 10 numara en önemli oyuncu olarak düşünülür. Geçmişte Galatasaray'da bu formayı Hagi giymiş ve tarihe geçmiş, sonra Sneijder giymiş. Bir sorumluluğum var, takım için oynamalı ve kazanmalıyım. Taraftarlar da 10 numarayı taşıdığım için bana bu görevi veriyor. İsminin taraftarlar tarafından söylenmesini duymak güzel ancak taraftar genelde gol atan oyuncuları seviyor. Galatasaray'daki ilk dönemimde iş yapıyordum ancak gol atmadığım için benim iyi bir oyuncu olmadığımı düşündüler. Ancak değerimi oynamadığım zamanlarda anladılar. "EN BÜYÜK F.BAHÇE SANDIM" Montpellier'de oynadığımda Fenerbahçe teklif yaptı ve onları en büyük kulüp olarak düşünüyordum. Bu sezon federasyonla çok sorun yaşadık ve bizim aleyhimize birçok karar verildi. Özellikle de Fenerbahçe derbisinden sonra oldu bu. Herkes takımda çok yabancı oyuncu olduğu için Galatasaray'a karşı gibi görünüyordu. "G.SARAY'DA KENDİMİ BULDUM" Normal hayatta sakin bir insanım ve sahaya çıktığımda neden daha agresif olduğumu insanlar merak ediyor. Galatasaray'da kendimi buldum çünkü ben duygularıyla yaşayan bir insanım. Harika taraftar beni sahada dönüştürüyor.