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Belhanda: Galatasaray'ın beni göndermek gibi bir niyeti yok!

GALATASARAY HABERLERİ  | 22.08.2018 22:13 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda, takımdan ayrılmak gibi bir düşüncesi olmadığını söyledi. Belhanda, Galatasaray'da yeniden şampiyon olup, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğini dile getirdi.

Belhanda: Galatasaray'ın beni göndermek gibi bir niyeti yok!

Galatasaray'dan ayrılabileceği yönünde haberler bulunan ve geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'dan gelen teklifi reddettiği kaydedilen Younes Belhanda, takımdan ayrılmayı düşünmediğini söyledi.

Yönetimin kendisini göndermek gibi bir amacı olmadığını kaydeden Faslı oyuncu, "Galatasaray'ın beni göndermek gibi bir amacı yok. Bu sezon da Galatasaray'da şampiyonluk yaşamak istiyorum. Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde de hedeflerim var. Bu düşüncemi yönetime de aktardım" ifadelerini kullandı.

Transfer yapmak için kaynak arayan Galatasaray'ın, Emre Akbaba takviyesinin ardından Younes Belhanda'yı da gönderebileceği konuşuluyordu.

Geçen sezon Dinamo Kiev'den 8,75 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Faslı yıldız, 35 maçta 3 gol ve 10 asistlik bir performans sergiledi.

(Sporx)

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Galatasaray younes belhanda

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