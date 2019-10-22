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Belhanda krizi! Taraftar tepkisine şok karşılık

GALATASARAY HABERLERİ  | 22.10.2019 23:42 | Son Güncelleme

Türk Telekom Stadyumu'nda Real Madrid'i ağırlayan Galatasaray'da 66. dakikada oyundan çıkan Younes Belhanda'ya, sarı - kırmızılı taraftarlar büyük tepki gösterdi. Belhanda da bu tepkiye karşılık verdi.

Belhanda krizi! Taraftar tepkisine şok karşılık

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında sahasında İspanyol ekibi Real Madrid ile mücadele eden Galatasaray’da Younes Belhanda performansından dolayı taraftarlardan tepki gördü.

Mücadeleye 11’de başlayan Belhanda, 67. dakikada oyundan çıkarken sarı-kırmızılı taraftarlar yıldız futbolcuyu ıslıkladı. Taraftarların bu hareketine tepki gösteren Teknik Direktör Fatih Terim ve yardımcıları, yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Ömer Bayram’a yerini bırakan Belhanda, oyundan çıktıktan sonra direkt soyunma odasına gitti.

GALATASARAY'IN REAL MADRİD ZAFERLERİ

HASAN ŞAŞ GERİ GETİRDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve teknik heyeti, Real Madrid maçında oyundan çıkarken Belhanda'yı protesto eden taraftarlara tepki gösterdi.

Hasan Şaş, sinirli bir şekilde soyunma odasına giden Belhanda'yı sakinleştirip geri getirdi. Fatih Terim ise yakından ilgilenerek Belhanda'ya moral verdi.

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Galatasaray younes belhanda belhanda taraftar

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
TARAFTAR SENİN PATRONUN.TARAFTAR OLMASAYDI SEN BABA MESLEĞİN PAZARCILIĞA DEVAM EDECEKTİN FATİH EFENDİ.TARAFTARA TEPKİ GÖSTEREMEZSİN TARAFTAR SENDEN DE ,FUTBOLCUNDAN DA DEĞERLİDİR.
iki yabancı takımın maçı sahada bir tane türk topçu yok yazık
belhanda kendini bitirdin milyonlarca gs taraftarina bunu yapmicaktin gereken ceza verilmeli
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