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Belhanda'nın Galatasaray'dan gönderilme sebebi

10.03.2021 13:51 | Son Güncelleme:
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Belhanda'nın Galatasaray'dan gönderilme sebebi

G.Saray'da, Sivasspor maçının ardından zeminin bozuk olması nedeniyle kulüp yöneticilerini eleştiren Belhanda hakkında şoke eden bir karar alındı. Yıldız futbolcu Sivasspor maçı sonrası, "Yöneticiler Instagram ve Twitter'da dolanmak yerine zeminle ilgilenmeliler" demişti. Ancak; kulüp tercümanı bu cümleleri çevirmedi.

Galatasaray'da Belhanda ile yollar ayrıldı. 31 yaşındaki futbolcunun feshedilen sözleşmesi sezon sonunda sona eriyordu. Sarı kırmızılı kulüp resmi sitesinden yaptığı açıklamada, futbolcunun Sivasspor maçı sonra yaptığı açıklamalardan dolayı sözleşmesinin tek taraflı olarak fesheldildiğini belirtti.

Galatasaray'da Belhanda'nın sözleşmesi feshedildiGalatasaray'da Belhanda'nın sözleşmesi feshedildi

YOUNES BELHANDA NE DEMİŞTİ?

Younes Belhanda maç sonu röportajında, "Yöneticiler Instagram ve Twitter'da dolanmak yerine zeminle ilgilenmeliler" dedi. Ancak; kulüp tercümanı bu cümleleri çevirmedi.

Tercüman maç sonu röportajı ise "Böyle saha koşullarında geri dönüş yapmak zor. Biz daha çok pas oynayan takımız. Bu sahaya çare bulunması lazım. İstediğimiz oyunu böyle oynayamıyoruz. Sahanın daha iyi olması lazım. Antrenman sahamız bile buradan çok daha iyi. Gerekirse dünyanın en iyi bahçıvanlarının getirilip buranın düzeltilmesi lazım" şeklinde çevirdi ancak Belhanda'nın sözlerinin içeriği daha sonra ortaya çıktı.

SÖZLEŞMENİN FESHİNE NEDEN OLAN SÖZLER

Galatasaray, sözleşmesi feshedilen Younes Belhanda'nın noter onaylı yeminli tercümeli röportajını paylaştı.

Muhabir: Bugün saha oyununu biraz etkiledi mi? Hem Belhanda hem de Galatasaray takımına?

Belhanda: "Elbette bizi etkiliyor. Biz Galatasarayız. Normal olarak Galatasaray yöneticilerinin bir çözüm bulması lazım. Bizlerin futbol oynadığımızı biliyorlar. Pas vermeyi, pasları ikilemeyi seven insanlarız. Bir çözüm bulmalısın. Hiç durmadan Twitter’da, Instagram’da kendini seyretmemek, basında olup bitenlere bakmamak lazım. Gel statla ilgilen. Sahada mücadele eden, oynayan biziz. Dolayısıyla hafta sonu oynayabilmemiz için her şeyi yapmaları ve oynamak için iyi koşulları sağlamaları gerekiyor. Antrenman merkezimiz bile buradan daha iyi. Bu normal mi? Üstelik her gün Florya’da antrenman yapıyoruz. Ve Florya’daki saha buradakinden daha iyi. Bu normal mi? Bu normal değil."


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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 22 yorum
en tuksek parayı belhanda alıyordu galatasaray kurtuldu bu adamdan
adam haklı 2010 model stad bir mühendislik harikası türkiye gibi güneşi bol bir ülkede çimenler ekstra ışıkla büyütülmmeye çalışılıyor bunu tasarlayan mühendisi bulup ödül vermek gerekli
Doğruyu söyleyeni takımdan kovuyorlar.

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