Belhanda'nın Galatasaray'dan gönderilme sebebi

Tercüman maç sonu röportajı ise "Böyle saha koşullarında geri dönüş yapmak zor. Biz daha çok pas oynayan takımız. Bu sahaya çare bulunması lazım. İstediğimiz oyunu böyle oynayamıyoruz. Sahanın daha iyi olması lazım. Antrenman sahamız bile buradan çok daha iyi. Gerekirse dünyanın en iyi bahçıvanlarının getirilip buranın düzeltilmesi lazım" şeklinde çevirdi ancak Belhanda'nın sözlerinin içeriği daha sonra ortaya çıktı.

Galatasaray'da Belhanda ile yollar ayrıldı. 31 yaşındaki futbolcunun feshedilen sözleşmesi sezon sonunda sona eriyordu. Sarı kırmızılı kulüp resmi sitesinden yaptığı açıklamada, futbolcunun Sivasspor maçı sonra yaptığı açıklamalardan dolayı sözleşmesinin tek taraflı olarak fesheldildiğini belirtti.

Muhabir: Bugün saha oyununu biraz etkiledi mi? Hem Belhanda hem de Galatasaray takımına?

Belhanda: "Elbette bizi etkiliyor. Biz Galatasarayız. Normal olarak Galatasaray yöneticilerinin bir çözüm bulması lazım. Bizlerin futbol oynadığımızı biliyorlar. Pas vermeyi, pasları ikilemeyi seven insanlarız. Bir çözüm bulmalısın. Hiç durmadan Twitter’da, Instagram’da kendini seyretmemek, basında olup bitenlere bakmamak lazım. Gel statla ilgilen. Sahada mücadele eden, oynayan biziz. Dolayısıyla hafta sonu oynayabilmemiz için her şeyi yapmaları ve oynamak için iyi koşulları sağlamaları gerekiyor. Antrenman merkezimiz bile buradan daha iyi. Bu normal mi? Üstelik her gün Florya’da antrenman yapıyoruz. Ve Florya’daki saha buradakinden daha iyi. Bu normal mi? Bu normal değil."