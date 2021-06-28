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Belhanda'nın Montpellier transferi iptal oldu

28.06.2021 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serbest oyuncu konumunda olan Younes Belhanda'yı kadrosuna katmak isteyen Montpellier'in oyuncuyla el sıkışmasına rağmen maddi nedenlerle transferden vazgeçmek zorunda kaldığı belirtildi.

Belhanda'nın Montpellier transferi iptal oldu

Galatasaray'ın geçen sezonun ortasında serbest bıraktığı Younes Belhanda'nın Montpellier transferi ekonomik nedenlerle iptal oldu.

L'Equipe'in haberinde 8 yıllık aranın ardından Belhanda'yı yeniden kadrosuna katmak isteyen Montpellier'in Faslı oyuncuyla 3 yıllık sözlü anlaşma yaptığı belirtilmişti. Başkan Laurent Nicollin'in anlaşmasını teknik direktör Olivier Dall'Oglio da doğrulamıştı ancak maddi olumsuzluklar nedeniyle transferin gerçekleşemeyeceği ifade edildi.

"FEDAKARLIK YAPMIŞTI VE ANLAŞMIŞTIK"

Başkan Nicollin Belhanda transferiyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Belhanda'yı alamadığımız için hayal kırıklığı yaşadım. Aslında büyük bir fedakarlık yaptığı finansal bir plan üzerinde anlaşma sağlamıştık. Bunun için ona teşekkür ediyorum. Eğer fırsatı varsa, başka bir kulübe transfer olabilir. Yapabileceğim şeyler var, yapamayacağım şeyler var. Hayatımı hapiste noktalamak istemiyorum."

Galatasaray'da 131 maça çıkan Belhanda, 22 gol ve 26 asistlik performans sergilemişti. Montpellier altyapısından yetişen Belhanda, 2009-2013 yılları arasında Fransız ekibinde başarılı bir dönem geçirmişti.

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Galatasaray Futbol Kulübü
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