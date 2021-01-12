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Belhanda'ya 'Bedevi' diyen Cem Emiroğlu istifa etti

GALATASARAY HABERLERİ  | 12.01.2021 15:08 | Son Güncelleme

Younes Belhanda için ''Bu bedevi ile mi sözleşme uzatılacak?'' söyleminde bulunan Galatasaray Disiplin Kurulu Yedek Üyesi Cem Emiroğlu istifa etti.

Belhanda'ya 'Bedevi' diyen Cem Emiroğlu istifa etti

Galatasaray Disiplin Kurulu Yedek Üyesi Cem Emiroğlu istifa etti.

Galatasaray'ın ligde 4-3 kaybettiği İttifak Holding Konyaspor maçından sonra sosyal medya üzerinden Belhanda'nın futbolunu eleştirerek takımdan gönderilmesi gerektiğini savunan Cem Emiroğlu, "Bu bedevi ile mi sözleşme uzatılacak?" ifadesini kullanmıştı.

Instagram'dan yaptığı paylaşımla Cem Emiroğlu'na tepki gösteren Belhanda, "Bu, kabul edilemez. İlk olarak bir hakemin ırkçı ifadesine maruz kaldık. Şimdi de Galatasaray'ın bir disiplin kurulu üyesi tarafından 'bedevi' olarak tanımlanıyoruz. Bu ırkçılık ne zamana kadar sürecek? Kökenlerimi asla inkar etmeyeceğim. Kesinlikle bir bedeviyim ama takımını severek temsil eden bir bedeviyim." değerlendirmesinde bulundu.

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