Bella Maison, 10 milyon TL’lik yatırımla 17 mağazaya ulaşmayı hedefliyor

İSTANBUL (AA) – Bella Maison Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Tan, yıl bitmeden yaklaşık 10 milyon TL’lik yatırımla toplamda 17 mağazaya ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, “Aynı zamanda yurt dışında da İngiltere, Amerika, Almanya, Fransa ve Romanya başta olmak üzere ağırlıklı e- ticaret kanalı üzerinden büyüyecek, Kuzey Afrika ve Azerbaycan’da da yeni mağazalar açacağız.” ifadelerini kullandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ev tekstili ve dekorasyonu alanında İstanbul, Ankara, Bursa ve Cezayir’de mağazaları bulunan Bella Maison, İstanbul İstinyePark’ta açtığı yeni mağazasıyla yatırımlarını sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bella Maison Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Tan, marka olarak kuruldukları günden bu yana ürünlerin kalitesine yatırım yaptıklarını, yurt içinde ve yurt dışında büyüme stratejilerine de ürünlerin kalitesine olan güvenlerinin temel oluşturduğunu ifade etti.

Tan, AVM’lerin uzun süre kapalı olduğu süreçte bile mağaza yatırımlarına devam ettiklerini belirterek, “Ulaşılabilir ve tarz öneren bir marka olma hedefiyle mağazalaşmayı önemsiyoruz. Bu anlayışımıza uyan önemli noktalardan biri olan İstinyePark’ta açtığımız 13. mağazamızda ağırlıklı sofra ve yatak gruplarından oluşan özel ürünlerimizi tüketicilerin beğenisine sunuyoruz. Bu ay içerisinde Bodrum Midtown AVM’de de bir mağaza daha açmaya hazırlanıyoruz.” ifadelerini kullandı.