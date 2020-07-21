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Bella Maison, 10 milyon TL’lik yatırımla 17 mağazaya ulaşmayı hedefliyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 21.07.2020 14:56 | Son Güncelleme

Ev tekstili ve dekorasyonu alanında faaliyet gösteren Bella Maison, 13. mağazasını İstinyePark'ta hizmete açtı - Bella Maison Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Tan: -"Yıl bitmeden yaklaşık 10 milyon TL’lik yatırımla toplamda 17 mağazaya ulaşmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda yurt dışında da İngiltere, Amerika, Almanya, Fransa ve Romanya başta olmak üzere ağırlıklı e- ticaret kanalı üzerinden büyüyecek, Kuzey Afrika ve Azerbaycan’da da yeni mağazalar açacağız"

İSTANBUL (AA) – Bella Maison Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Tan, yıl bitmeden yaklaşık 10 milyon TL’lik yatırımla toplamda 17 mağazaya ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, “Aynı zamanda yurt dışında da İngiltere, Amerika, Almanya, Fransa ve Romanya başta olmak üzere ağırlıklı e- ticaret kanalı üzerinden büyüyecek, Kuzey Afrika ve Azerbaycan’da da yeni mağazalar açacağız.” ifadelerini kullandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ev tekstili ve dekorasyonu alanında İstanbul, Ankara, Bursa ve Cezayir’de mağazaları bulunan Bella Maison, İstanbul İstinyePark’ta açtığı yeni mağazasıyla yatırımlarını sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bella Maison Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Tan, marka olarak kuruldukları günden bu yana ürünlerin kalitesine yatırım yaptıklarını, yurt içinde ve yurt dışında büyüme stratejilerine de ürünlerin kalitesine olan güvenlerinin temel oluşturduğunu ifade etti.

Tan, AVM’lerin uzun süre kapalı olduğu süreçte bile mağaza yatırımlarına devam ettiklerini belirterek, “Ulaşılabilir ve tarz öneren bir marka olma hedefiyle mağazalaşmayı önemsiyoruz. Bu anlayışımıza uyan önemli noktalardan biri olan İstinyePark’ta açtığımız 13. mağazamızda ağırlıklı sofra ve yatak gruplarından oluşan özel ürünlerimizi tüketicilerin beğenisine sunuyoruz. Bu ay içerisinde Bodrum Midtown AVM’de de bir mağaza daha açmaya hazırlanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yıl bitmeden yaklaşık 10 milyon TL’lik yatırımla toplamda 17 mağazaya ulaşmayı hedeflediklerini kaydeden Tan, “Aynı zamanda yurt dışında da İngiltere, Amerika, Almanya, Fransa ve Romanya başta olmak üzere ağırlıklı e- ticaret kanalı üzerinden büyüyecek, Kuzey Afrika ve Azerbaycan’da da yeni mağazalar açacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

Tan, e-ticarette de büyük bir atılım yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu dönemi online satış kanalımız vasıtasıyla da oldukça yoğun bir tempoda geçirdik. Bu süreç bize ürünlerimizin tüketici nezdindeki değerini çok net gösterdi. Bu vesileyle bir yandan yeni mağaza açılışlarımızı planlarken bir yandan da müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik yeni bir yapılanma kurduk, e-ticarette büyümeye katkı sağlayacak önemli adımları tamamladık.

Mağazalarımızın kapalı olduğu yaklaşık üç ayda online kanallar üzerinden satışlarımız yüzde 400, müşteri sayımız yüzde 700 artış gösterdi. E-ticaretin ciromuzdaki oranı ise yüzde 400 arttı. Gerek fiziki mağazalarımız gerekse e-ticaret kanalı üzerinden yatak odası, mutfak ve banyo tekstil grubu ürünlerinin yanı sıra kozmetik, ev giyimi ve ev dekorasyonu kategorilerinde kalite standartları yüksek, geniş ürün çeşitlerini kalite odaklı müşterilerimizin beğenisine sunmaya devam edeceğiz."

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