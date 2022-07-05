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Bella Thorne bayrak desenli bikinili pozuyla düştüğü notla dikkat çekti

05.07.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla magazin gündeminden düşmeyen başarılı oyuncu Bella Thorne, bu defa Amerika bayrağı desenli bikinisiyle verdiği pozla dikkatleri üzerine çekti. Thorne, paylaşımına, 'Ataerkillik g... yesin' notunu düştü.

Bella Thorne bayrak desenli bikinili pozuyla düştüğü notla dikkat çekti

Çocukken yer aldığı Disney filmleriyle ünlenen Bella Thorne hem şarkıcı hem de oyuncu olarak kariyerine devam ediyor. 25 milyon takipçili Instagram hesabında paylaştığı her fotoğrafla ayrı konuşulan oyuncunun, son paylaşımı da dikkat çekti.

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Onlyfans hesabı açarak kazandığı parayla uzun süre adından söz ettiren ünlü isim bir süredir Instagram'da daha geri planda kalıyordu. Son olarak üçlü ilişkisi ve panseksüel olduğunu açıklamasıyla gündeme gelen oyuncu, son paylaşımıyla yine gündem oldu.

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Instagram hesabından Amerika bayrağı desenli bikisini ile verdiği pozları paylaşan Thorne, paylaşımına düştüğü 'Ataerkillik g... yesin' notu ile dikkatleri üzerine çekti.
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EROTİK POZLARDAN ÇEKİNMİYOR

Yetişkin filmleri yayınlayan bir site için film çeken Bella Thorne, bir süredir tavırlarıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından bahsettiriyor. Erotik paylaşımlar yapmaktan ve klip çekmekten çekinmeyen sanatçı sevilen isimler arasında yer alıyor.

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Bella Thorne
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