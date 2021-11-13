MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bella Thorne'dan sütyensiz paylaşım! Beğeni butonu çöktü!

Bella Thorne'dan sütyensiz paylaşım! Beğeni butonu çöktü!

13.11.2021 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu ve yönetmen Bella Thorne, Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Thorne'un, sütyensiz paylaşımına beğeni yağdı.

Bella Thorne'dan sütyensiz paylaşım! Beğeni butonu çöktü!

Bir dönem yetişkin film yönetmenliği yaparak sevenlerini şaşkına çeviren güzel oyuncu Bella Thorne, 20 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı sütyensiz pozuyla sosyal medyayı salladı.

Bella Thorne'dan sütyensiz paylaşım! Beğeni butonu çöktü!

Cesur pozları ve açıklamalarıyla magazin gündeminin önemli figürlerinden olan Thorne, oyunculuğun yanı sıra yazarlık, yönetmenlik gibi pek çok farklı alana yöneliyor.

Bella Thorne'dan sütyensiz paylaşım! Beğeni butonu çöktü!

Bella Thorne, geçtiğimiz yıllarda cinsel içerikli film üreten bir site için yönetmen koltuğuna oturarak, magazin basınında bomba etkisi yaratmıştı.

Bella Thorne'dan sütyensiz paylaşım! Beğeni butonu çöktü!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDikkat! Çocuklarda ve yaşlılarda ölüme yol açabiliyorDikkat! Çocuklarda ve yaşlılarda ölüme yol açabiliyor
PARTNERBomba itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymışBomba itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış
Oğlunu gören şaşıp kaldı!Oğlunu gören şaşıp kaldı!
Anahtar Kelimeler:
Bella Thorne
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bu saatlere dikkat! Donacağız

Bu saatlere dikkat! Donacağız

Ünlü eğitmen kazada ağır yaralandı

Ünlü eğitmen kazada ağır yaralandı

Kıvrak danslarıyla 2000’li yıllara damga vurmuştu! Nez adeta zamana meydan okuyor

Kıvrak danslarıyla 2000’li yıllara damga vurmuştu! Nez adeta zamana meydan okuyor

14 yaşındaki çocuk, arkadaşını bıçakladı! Sebebi korkunç

14 yaşındaki çocuk, arkadaşını bıçakladı! Sebebi korkunç

3 kardeşe tek düğün! 30 koyun kesildi, 3 bin kişi ağırlandı

3 kardeşe tek düğün! 30 koyun kesildi, 3 bin kişi ağırlandı

Erzurum Valisi'nden sürücüye: Şimdilik seni affediyorum

Erzurum Valisi'nden sürücüye: Şimdilik seni affediyorum

İlginizi Çekebilir

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Süleyman Çakır dönüyor! Sosyal medya yıkıldı

Süleyman Çakır dönüyor! Sosyal medya yıkıldı

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

Nihat Doğan, Mehmet Ali Erbil’in FETÖ'cü olduğunu iddia etti

Nihat Doğan, Mehmet Ali Erbil’in FETÖ'cü olduğunu iddia etti

Canlı yayında kavga çıktı! "Ben artık yokum" diyerek stüdyoyu terk etti

Canlı yayında kavga çıktı! "Ben artık yokum" diyerek stüdyoyu terk etti

Nişanın ilk ayını müstehcen pozlarla kutladı

Nişanın ilk ayını müstehcen pozlarla kutladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.