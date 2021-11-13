Bella Thorne'dan sütyensiz paylaşım! Beğeni butonu çöktü!

Bir dönem yetişkin film yönetmenliği yaparak sevenlerini şaşkına çeviren güzel oyuncu Bella Thorne, 20 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı sütyensiz pozuyla sosyal medyayı salladı.

Cesur pozları ve açıklamalarıyla magazin gündeminin önemli figürlerinden olan Thorne, oyunculuğun yanı sıra yazarlık, yönetmenlik gibi pek çok farklı alana yöneliyor.

Bella Thorne, geçtiğimiz yıllarda cinsel içerikli film üreten bir site için yönetmen koltuğuna oturarak, magazin basınında bomba etkisi yaratmıştı.





