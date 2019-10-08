Bella Thorne'dan üstsüz poz! 'Kameradan utanan...'

Güzel oyuncu Bella Thorne, yeni kız arkadaşıyla birlikte çektirdikleri üstsüz fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Instagram'da 21,5 milyon takipçisi olan Bella Thorne son fotoğrafıyla yine adından söz ettirdi.

Bella Thorne, yeni kız arkadaşıyla birlikte yatakta üstsüz çektirdikleri pozu yayınlayarak fotoğrafa İngilizce olarak, "Kameradan utanan ilk sevgilim" ifadelerini kullandı.

Disney'in eski yıldızı ABD'li oyuncu Bella Thorne, senaryosunu kendi yazdığı 18 yaş sınırlı filmin yönetmen koltuğuna oturmasıyla gündeme gelmişti.



