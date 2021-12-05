Bella Thorne, Forbes listesine girince havalara uçtu

Forbes dergisinin "30 yaş altı 30 (Forbes 30 Under)" listesine giren Bella Thorne kendinden geçti.

Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Thorne bu yıl Onlyfans'ta 24 saat içinde 1 milyon dolara kazanarak kırdığı rekorla adından söz ettirmişti.

Hem oyunculuk hem yönetmenlik hem de şarkıcılık yapan Thorne Forbes'in listesine girince havalara uçtu. Thorne, cinsel pozitiflik etrafında markasını inşa etme konusundaki etkileyici ve çığır açan çalışmasıyla dahil listeye edildi.

Thorne bir paylaşım yaparak "Bunun gerçek olduğuna inanamıyorum! #ForbesUnder30'da yer almak, hatırlayabildiğimden beri hayalimdi. Bana inanan ve bunu mümkün kılan herkese teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum" dedi.



