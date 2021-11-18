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  4. Bella Thorne'un kardeşi Dani Thorne pozlarıyla olay oluyor! Ablasından da cesur

Bella Thorne'un kardeşi Dani Thorne pozlarıyla olay oluyor! Ablasından da cesur

18.11.2021 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çıplak paylaşımları, çektiği klipler ve cinsel hayatına dair yaptığı açıklamalarla gündeme sık sık gelen genç oyuncu Bella Thorne'un annesinin düğününde tüm gözler kardeşine çevrildi. Kardeş Dani Thorne ablasından daha cesur çıktı.

Bella Thorne'un kardeşi Dani Thorne pozlarıyla olay oluyor! Ablasından da cesur

Renkli tarzıyla ve açıklamalarıyla öne çıkan bir süre önce ise panseksüel olduğunu açıklayan Bella Thorne'un paylaşımları sık sık gündeme geliyor.

Kendisi kadar çılgın ailesiyle Meksika'dan olan ünlü oyuncunun annesi Tamara Thorne geçtiğimiz günlerde evlendi. Tüm aile Tamara Thorne'un düğününde bulunurken ünlü oyuncunun kendine tıpa tıp benzeyen kardeşi de gözlerden kaçmadı.

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Dani Thorne ablasına benzerliğinin yanında iddia tarzıyla da sosyal medyada gündem oldu. Ablası Bella Thorne'dan daha cesur olan ünlü kardeş paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

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Dani Thorne hem DJ'lik hem de yapımcılık yapıyor. Abla-kardeş birbirlerini ise her zaman desteklemeleriyle hayranlarından alkış alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bella Thorne
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