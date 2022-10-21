Bella Thorne sütyensiz pozlar verdi! "Cinsellik oldukça garip bir şekilde bana yüklendi"

Amerikalı güzel oyuncu Bella Thorne cesaretiyle dikkat çeken bir isim. Disney yıldızı olarak tanınan oyuncunun yıllar içerisinde geçirdiği değişim herkesi şaşkına çevirirken, Thorne'un büyük bir hayran kitlesi bulunuyor.

Onlyfans'a girdiği gün rekor kırarak paraya para demeyen Thorne, Instagram'da da oldukça cesur. "Kendimle üçlü yaparım" diyerek herkesi şoke eden Bella Thorne son olarak sütyensiz tarzıyla dikkat çekti.

Her daim çıplak olma konusunda rahat olan güzel oyuncu paylaşımlarına düştüğü şu yorumla da gündem oldu:

"Ne seksi kız ama. Baksanıza bir kadına dönüşüyor. Gelişiyor. derlerdi. Bence cinsellik oldukça garip bir şekilde bana yüklendi, eminim ki birçok kadının büyürken uğraştığı gibi."



