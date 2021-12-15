Bella Thorne'un baştan aşağı inen dekoltesi dudak uçuklattı

ABD’li şarkıcı ve oyuncu Bella Thorne, Disney yapımlarında aldığı rollerle tanındı. Sonrasında aykırı rollerde görmeye alıştığımız Bella Thorne, zaman içinde yetişkin film yönetmenliği dahi yaptı. Aykırı isim geçtiğimiz aylarda İtalyan şarkıcı Benjamin Mascolo ile nişanlandı.

ABD’li ünlü isim yeni turneye başladı. Şarkıcının konser için seçtiği her kıyafeti olay oluyor. Geçtiğimiz gün konseri için siyah bir elbise tercih etti. İlk bakışta sade siyah bir elbise gibi görünen kıyafetin yanları ise görenleri şaşırttı.

Yeni çıkardığı şarkısı için konserler veren Bella Thorne, yanları çapraz bir şekilde bağlanmış kıyafetiyle olay yarattı. Oyuncunun paylaşımı çok kısa sürede bir milyon beğeniyi geçti.



