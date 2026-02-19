MAGAZİN

Herkes onları konuşuyor: Masumiyet Müzesi'nin Sibel'i Oya Unustası arka planı paylaştı

Netflix'te yayınlanan Masumiyet Müzesi dizisi yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle izleniyor. Kemal, Füsun ve Sibel arasında geçen hikaye sahneleriyle de sosyal medyada gündem olmayı başarılıyor. Büyük bir aşk hikayesinin anlatıldığı hikayedeki karakter de merak ediliyor. Dizide Sibel karakterine hayat veren Oya Unustası dizi çekiminin arka planından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Öznur Yaslı İkier

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’un romanı “Masumiyet Müzesi”, heyecanlı bekleyişin ardından 9 bölümlük mini dizi uyarlamasıyla Netflix’te izleyicisinin karşısına çıktı.

Selahattin Paşalı, Eylül Lize Kandemir ve Oya Unustası'nın yer aldığı dizi yayınlandığı günden bu yana büyük ses getirmeyi başardı.

Herkes onları konuşuyor: Masumiyet Müzesi nin Sibel i Oya Unustası arka planı paylaştı 1

Sosyal medya diziye dair kesitler paylaşırken Masumiyet Müzesi tartışmaları da büyüdü. Büyük bir aşk hikayesinin anlatıldığı diziye dair olumlu ve olumsuz bir çok eleştiri yapıldı.

Herkes onları konuşuyor: Masumiyet Müzesi nin Sibel i Oya Unustası arka planı paylaştı 2

Dizideki oyuncuların performansları da ayrıca tam not aldı. Masumiyet Müzesi'nin Sibel'i Oya Unustası naif görüntüsü, sempatik halleri ve güzelliğiyle izleyenleri adeta büyüledi.

Herkes onları konuşuyor: Masumiyet Müzesi nin Sibel i Oya Unustası arka planı paylaştı 3

Oya Unustası sosyal medya hesabından 'Müze’nin parçaları' notu ile peş peşe paylaşımlarda bulundu.

Herkes onları konuşuyor: Masumiyet Müzesi nin Sibel i Oya Unustası arka planı paylaştı 4

Dizi çekimlerinin arka planını paylaşan Unustası'nın gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Herkes onları konuşuyor: Masumiyet Müzesi nin Sibel i Oya Unustası arka planı paylaştı 5

