Herkes onları konuşuyor: Masumiyet Müzesi'nin Sibel'i Oya Unustası arka planı paylaştı

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’un romanı “Masumiyet Müzesi”, heyecanlı bekleyişin ardından 9 bölümlük mini dizi uyarlamasıyla Netflix’te izleyicisinin karşısına çıktı.

Selahattin Paşalı, Eylül Lize Kandemir ve Oya Unustası'nın yer aldığı dizi yayınlandığı günden bu yana büyük ses getirmeyi başardı.

Sosyal medya diziye dair kesitler paylaşırken Masumiyet Müzesi tartışmaları da büyüdü. Büyük bir aşk hikayesinin anlatıldığı diziye dair olumlu ve olumsuz bir çok eleştiri yapıldı.

Dizideki oyuncuların performansları da ayrıca tam not aldı. Masumiyet Müzesi'nin Sibel'i Oya Unustası naif görüntüsü, sempatik halleri ve güzelliğiyle izleyenleri adeta büyüledi.

Oya Unustası sosyal medya hesabından 'Müze’nin parçaları' notu ile peş peşe paylaşımlarda bulundu.

Dizi çekimlerinin arka planını paylaşan Unustası'nın gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.