Bella Thorne Yunanistan'da! "Bikinim yoktu" notuyla paylaştı

Çocuk yaşta başlayan kariyerine birçok dizi ve film ekleyen ve son dönemde de erotik klipleriyle dikkat çeken Amerikalı oyuncu Bella Thorne senaryosunu kendi yazdığı 18 yaş sınırlı filmin yönetmen koltuğuna oturarak olay olmuştu. İddialı paylaşımlarıyla dikkat çeken Belle Thorne son pozlarıyla dikkat çekti.

Thorne evliliğin arifesinde ayrılık kararı almıştı. Ünlü isim yeni sevgilisi ve Hollywood yapımcısı Mark Emms ile birlikte Yunanistan'da tatilde.

Bella Thorne, Yunanistan'a yaptığı gezi sırasında fit fiziği ve ince belini kesik bir mayoyla sergiledi.

Mavi tanga mayosuyla bol bol poz veren ünlü oyuncu paylaşımına ise "Bikinim yoktu" notunu düştü.



