MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bella Thorne Yunanistan'da! "Bikinim yoktu" notuyla paylaştı

Bella Thorne Yunanistan'da! "Bikinim yoktu" notuyla paylaştı

22.09.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Onlyfans'ta kırdığı rekorlar dikkatleri üzerine çeken ve müstehcen klipleriyle tanınan Bella Thorne Yunanistan'da tatile gitti. Yunanistan'da mavi mayosuyla iddialı pozlarını paylaşan oyuncu yine hayranlarını mest etti.

Bella Thorne Yunanistan'da! "Bikinim yoktu" notuyla paylaştı

Çocuk yaşta başlayan kariyerine birçok dizi ve film ekleyen ve son dönemde de erotik klipleriyle dikkat çeken Amerikalı oyuncu Bella Thorne senaryosunu kendi yazdığı 18 yaş sınırlı filmin yönetmen koltuğuna oturarak olay olmuştu. İddialı paylaşımlarıyla dikkat çeken Belle Thorne son pozlarıyla dikkat çekti.

Thorne evliliğin arifesinde ayrılık kararı almıştı. Ünlü isim yeni sevgilisi ve Hollywood yapımcısı Mark Emms ile birlikte Yunanistan'da tatilde.

11

Bella Thorne, Yunanistan'a yaptığı gezi sırasında fit fiziği ve ince belini kesik bir mayoyla sergiledi.

22

Mavi tanga mayosuyla bol bol poz veren ünlü oyuncu paylaşımına ise "Bikinim yoktu" notunu düştü.

33

55

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oyuncu Hazal Kaya'nın göğüs dekolteli pozuna beğeni yağdı! "Bu ne güzellik"Oyuncu Hazal Kaya'nın göğüs dekolteli pozuna beğeni yağdı! "Bu ne güzellik"
İşte Türkiye'nin en güzel kızı! Sonuç şaşırttıİşte Türkiye'nin en güzel kızı! Sonuç şaşırttı
'Takım arkadaşıyla aldatıyor' iddiasına yanıt!'Takım arkadaşıyla aldatıyor' iddiasına yanıt!
Anahtar Kelimeler:
Bella Thorne borsalar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kırmızı et ve süt fiyatlarına yeniden zam!

Kırmızı et ve süt fiyatlarına yeniden zam!

Prim gün sayısına düzenleme yolda! Asgari ücret içinse...

Prim gün sayısına düzenleme yolda! Asgari ücret içinse...

Rusya'da çok konuşulan canlı yayın!

Rusya'da çok konuşulan canlı yayın!

Hemen tuvalete dökün! İçtikçe hasta ediyor

Hemen tuvalete dökün! İçtikçe hasta ediyor

Promosyonlarla ilgili flaş talimat! İlk adım atıldı

Promosyonlarla ilgili flaş talimat! İlk adım atıldı

Korkutan açıklama! 'Her an bir şey olabilir, ateşle oynuyoruz'

Korkutan açıklama! 'Her an bir şey olabilir, ateşle oynuyoruz'

İlginizi Çekebilir

Anlamını bir bilseniz... Denedikten sonra doktora koşun!

Anlamını bir bilseniz... Denedikten sonra doktora koşun!

4 aylık mucize! Enkazdan kurtarılmayı başardı

4 aylık mucize! Enkazdan kurtarılmayı başardı

Beyler buraya! En lüks erkek parfümlerini sizin için derledik

Beyler buraya! En lüks erkek parfümlerini sizin için derledik

Sıra dışı güzellik trendi! Seks oyuncağını kullanarak...

Sıra dışı güzellik trendi! Seks oyuncağını kullanarak...

Kullanıyorsanız geçmiş olsun! İnsan yapımı en tehlikeli zehir

Kullanıyorsanız geçmiş olsun! İnsan yapımı en tehlikeli zehir

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.